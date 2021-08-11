11.08.2021
В Челябинске продолжается строительство тренировочного катка у ледовой арены «Трактор»
11.08.2021
Водители Челябинска возмутились появлением штрафов за доработанную акустику в машине
11.08.2021
В Госдуме РФ предложили подтянуть МРОТ до 20 тысяч
11.08.2021
На Южном Урале именем серебряного призера Олимпиады назвали 46 девочек
11.08.2021
Минэкологии Челябинской области продлило предписание по снижению выбросов
11.08.2021
Смертность от нового американского штамма «Йота» составила 82 процента
В Госдуме РФ предложили подтянуть МРОТ до 20 тысяч
01.04.2021
Писатель Сергей Минаев поддержал челябинских рабочих, записавших клип о жизни на МРОТ
23.03.2021
«МРОТ мне в рот»: участники акции «Жизнь на минималках» записали клип
10.02.2021
Челябинцам объяснили, почему снизился размер прожиточного минимума в регионе и к чему это приведет
09.02.2021
В Челябинской области утвержден новый размер прожиточного минимума
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021
В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области
09.08.2021
Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии
09.08.2021