В Госдуме РФ предложили подтянуть МРОТ до 20 тысяч

С инициативой повысить размер минимальной оплаты труда с 13 тысяч рублей (среднее значение по стране - прим. ред.) до 20 тысяч выступили в Государственной думе. Законопроект планируется внести сегодня, 11 августа.

Разработчиками предложения выступает группа парламентариев Госдумы во главе с председателем комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым. По мнению инициаторов законопроекта, существующий уровень минимальной оплаты труда в стране занижен, так как прожить целый месяц на него невозможно.

Если изменения будут приняты, то закон должен будет вступить в силу с начала следующего года. Как сообщают «Известия», большинство фракций инициативу Нилова поддерживают.

Однако в Минтруде изданию сообщили о том, что готовят подобное предложение, согласно которому ведомство выступает за увеличение прожиточного минимума до 13,6 тысячи рублей. Данная инициатива будет принята, если ее поддержит фракция «ЕдРа», уверены эксперты.