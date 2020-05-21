В Магнитогорске пересадки с трамвая на трамвай будут бесплатными

Депутаты Магнитогорска (Челябинская область) помогают повысить привлекательность трамвайных перевозок. Одно из готовящихся решений Собрания депутатов касается проезда в городском электротранспорте. Предполагается расширить круг лиц, которые смогут пересаживаться с одного трамвая на другой в течение одного часа бесплатно.

Сейчас такая возможность есть только у держателей социальной карты, единого электронного проездного, карты с подключением транспортного приложения. Предполагается дать такое право и всем другим пассажирам, оплачивающим проезд по безналичному расчёту.

По мнению депутатов, это повысит привлекательность и удобство электротранспорта, будет стимулировать пассажиров на переход к безналичной оплате проезда.

Напомним, Магнитогорск занимает третье место в стране по протяженности трамвайных линий. Трамвай - это экологичный, всепогодный, всесезонный транспорт и власти города делают всё возможное для его развития. Например, в этом году планируют отремонтировать 20 трамвайных переездов, на шести из них – со сменой трамвайного полотна. Есть намерение приобрести ещё 15 новых вагонов. А в прошлом году в городе запущена новая трамвайная ветка в самые южные микрорайоны.

Вопрос о проезде в трамваях депутаты обсудят на очередном заседании в ближайший вторник, 26 мая.