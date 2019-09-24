В Магнитогорске посчитали затраты на подготовку школ

Сегодня, 24 сентября, депутаты городского Собрания Магнитогорска обсудили подготовку к новому учебному году школ, детских садов и организаций дополнительного образования.

В этом году на подготовку к началу занятий направлено в 2,5 раза больше средств, чем в прошлом. А именно свыше 600 млн рублей.

В Магнитогорске работают 199 муниципальных образовательных учреждений, где обучаются и воспитываются 79 820 детей и подростков.

Впервые за последние десятилетия созданы места для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года. Кстати, актуальная очередь в детские сады для детей от 0 до 3 лет составляет 540 человек.

При поддержке главы Челябинской области в июле 2019 года началась реконструкция детского сада на 85 мест. К концу года обновленный детский сад откроет двери для детей дошкольного возраста.

Особое внимание обратили на ремонты в образовательных учреждениях. Заменены оконные блоки в 35 школах и 50 детских садах. Причём в детских садах эта работа полностью завершена, а в школах будет продолжена. Кровля отремонтирована в 45 учреждениях. В 20-ти прошел ремонт помещений, в 10 детсадах обновились групповые ячейки. В 21 учреждении проведен ремонт инженерных систем и санузлов, в детском саду №157 капитально отремонтирован бассейн. Ограждения заменены в 25 учреждениях.

«Во всех школах установлены турникеты. Это и безопасно, и удобно для родителей. Электронный пропуск дает возможность получать уведомление на телефон, пришел ли ребенок в школу и когда вышел из нее. Если родители отказываются от этой услуги, то ребенка в школу запустит обычный вахтёр», - объяснил спикер Собрания Александр Морозов.

Работы по подготовке образовательных учреждений выполнялись и за счет благотворительной помощи ПАО «ММК». Школам выделено 2 млн. 800 тыс. рублей. Поддержку оказали также шефствующие предприятия и организации города.