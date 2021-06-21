В мэрии Челябинска рассказали, когда подешевеют овощи

В Челябинске в торговых сетях цены на морковь держатся на уровне выше 90 рублей. Заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов сегодня, 21 июня, на аппаратном совещании рассказал, когда ждать снижения стоимости овощей.

«Проведен мониторинг розничных цен на предприятиях Челябинска. Значительного роста цен не выявлено, за исключением сезонных овощей, - сказал Игорь Постнов. - Это морковь. Снижение цен на сезонные овощи ожидается в течение двух-трех недель, по данным оптовых продавцов».

Напомним, больше недели назад в Челябинске взлетела стоимость на некоторые овощи. Картофель стоит в районе 70 рублей за килограмм, морковь – более 90 рублей за килограмм, а свекла – почти 100 рублей за килограмм. Во вторник, 15 июня, замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов озвучил, что скачок цен связан с дефицитом продукции.