В Миассе начнут выпускать спецтехнику для аэропортов, которая заменит импортные аналоги

Завод «СпецАгрегат» (Миасс, Челябинская область) планирует запустить серийное производство спецтехники для обслуживания взлетно-посадочных полос на основе отечественных комплектующих. Это позволит полностью заменить импортные аналоги и обеспечить бесперебойную работу аэропортов в любую погоду.

Как сообщает пресс-служба минпрома региона, в планах наладить выпуск трех видов аэродромных машин: подметально-продувочная, поливомоечная и плужно-щеточная с раздачей твердого реагента. Уже в ближайшее время первую из них - аэродромную подметально-продувочную машину (АППМ) – запустят в серийное производство.

АППМ на базе шасси «Урал» оснастили передним отвалом, центральной щеткой, продувочным устройством и магнитной плитой, а также системами, обеспечивающими их работоспособность и взаимодействие. Это позволит проводить качественную очистку взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек аэродромов в любое время года.

Серийное производство АППМ планируют начать в первом квартале 2023 года. «Уже оборудовали для этих целей отдельный цех. Образец более, чем на 80% состоит из автокомпонентов отечественного производства, но работа по импортозамещению продолжается, вскоре мы надеемся достичь 100%. говорит генеральный директор ООО «Завод «СпецАгрегат»» Евгений Субачев.

По его словам, миасская спецмашина будет на 30% дешевле импортного аналога и удобна в обслуживании из-за доступных отечественных запчастей.

На завершающей стадии находятся и работы над поливомоечной и плужно-щеточной машинами с раздачей твердого реагента. Образцы будут готовы к испытаниям в течение месяца, после чего их также запустят в серийное производство.

ДЛЯ СПРАВКИ

Комплекс машин для всесезонного обслуживания аэродромов - совместная разработка «Завода СпецАгрегат» (участник национального проекта «Производительность труда»), Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

Инженеры ЮУрГУ и МАДИ участвовали в конструировании новой линейки спецтехники, а «Завод СпецАгрегат» обеспечил для ее запуска в серию высокотехнологичное производство. На финансирование совместного проекта выделена субсидия из федерального бюджета. Благодаря господдержке предприятие закупило оборудование, позволяющее с высокой точностью обрабатывать сложные корпусные изделия, а также детали, необходимые для сборки автомобилей.