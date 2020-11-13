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В ЗСО обсудили предоставление мер поддержки предпринимателям Челябинской области

Экономика
Сегодня, 10:01
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Автор: 
Любовь Юрина

Вопросы предоставления мер поддержки предпринимателям Челябинской области обсудили депутаты Законодательного Собрания региона на совместном заседании трех профильных комитетов.

В конференц-зале собрались депутаты комитетов по бюджету и налогам, по экономической политике и по промышленной политике. Провел заседание первый заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Лазарев. Участниками встречи также стали заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и министр экономического развития Наталья Лугачева.

Было отмечено, что подобное совещание сегодня особенно актуально, учитывая социально-экономическую ситуацию в период распространения короновирусной инфекции и период напряженной работы над проектом областного бюджета.

Егор Ковальчук и Наталья Лугачева рассказали депутатам о действующих в регионе мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, инвесторов, промышленности.

Губернатор Алексей Текслер 23 марта 2020 года утвердил План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Челябинской области в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с коронавирусной инфекцией. Затем глава региона представил еще четыре дополнительных «пакета» мер поддержки экономики Челябинской области.

Это в том числе налоговая, финансовая, имущественная поддержка, а также поддержка, оказываемая объектами инфраструктуры («Территория бизнеса»). Среди мер поддержки – немало льгот, принятых и на региональном и федеральном уровнях.

В рамках реализации этих мер депутаты Законодательного Собрания приняли сразу несколько законов, разработанных региональным Минэкономразвития.

В частности, организациям предоставлено право воспользоваться инвестиционным налоговым кредитом по региональным налогам – на имущество и транспортному, а также по налогу на прибыль организаций (в части, зачисляемой в областной бюджет).

Снижены до минимально возможного в регионе уровня налоговые ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей в сферах, наиболее подверженных падению спроса в результате сложившейся ситуации, при применении ими упрощенной системы налогообложения.

Снижена стоимость патента в год до минимального уровня в 1–2 рубля для индивидуальных предпринимателей при применении патентной системы налогообложения.

Освобождены от уплаты транспортного налога в 2020 году организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении, перевозку грузов по автомобильным дорогам и перевозку неопасных отходов, включенных по состоянию на первое марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предприниматели получили отсрочку в уплате налога при использовании упрощенной системы налогообложения (УСН) и единого сельскохозяйственного налога (ЕСН) за 2019 год, при применении единого налога на вмененный доход (ЕНВД), при применении патентной системы налогообложения – до 31 декабря 2020 года.

Уменьшены на 2020 год ставки налога на имущество в 2 раза для предприятий, пострадавших от коронавирусной инфекции. Снижен налог на имущество арендодателям в обмен на предоставление ими отсрочки и снижение размера арендной платы для арендаторов из пострадавших сфер. Оставшиеся платежи по налогу на имущество можно будет провести в следующем году, предоставлена соответствующая отсрочка.

Был расширен перечень получателей региональных налоговых льгот: теперь в него внесены все виды деятельности, признанные правительством РФ в наибольшей степени пострадавшими от коронавируса (с изменениями), а также дополнительные.

Помимо этого, в регионе введено 79 новых видов деятельности, в которых ИП на УСН смогут применять «налоговые каникулы».

Введены отсрочки на уплату арендных платежей субъектами малого и среднего предпринимательства, пользующимися государственным имуществом. Аналогичные меры рекомендовано принять муниципалитетам.

Всеми муниципальными образованиями региона снижены ставки ЕНВД c 15% до 7,5%.

«Территория Бизнеса» запустила антикризисные продукты и четыре новых нефинансовых продукта для поддержки малого и среднего бизнеса.

Введен мораторий на проверки малого бизнеса для всех случаев, когда предпринимательская деятельность не несет существенных рисков для жизни и здоровья граждан.

Каждый из депутатов смог задать вопрос представителям исполнительной власти по действующим мерам поддержки бизнеса и тем проектам, которые находятся в разработке и начнут реализовываться в ближайшие месяцы. Часть вопросов депутаты передали в минэкономразвития в письменной форме.

«Одно из обращений предпринимателей мы напрямую передали вице-губернатору для того, чтобы посмотреть, где есть проблемы, когда предприниматели не могут добиться тех или иных мер поддержки, - отметил Александр Лазарев, -Сейчас наша главная задача – сохранить и самозанятых, и предпринимательство, и привлечь инвесторов на территорию Челябинской области. Такие встречи представителей законодательной и исполнительной власти, как сегодня в Законодательном Собрании, необходимы, особенно в период пандемии. Нам обязательно до разработки законопроектов нужно встречаться, обсуждать те или иные вопросы, чтобы депутаты смогли высказать свои предложения, которые смогли быть учтены в проектах законов». 

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Законодательное Собрание Челябинской области
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