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Время строить новый мир: Школа Бизнеса «Синергия» проведет антикризисный онлайн-форум

Экономика
Сегодня, 15:37

Антикризисный Synergy Online Forum пройдет с 17 по 18 апреля. Основные темы обсуждения – разработка экстренных мер для бизнеса по адаптации к кризису и глобальный переход в онлайн в рамках построения новых бизнес-моделей.

Во время онлайн-трансляции выступят представители компаний, являющиеся лидерами рынка. Среди них Henderson, Okko, «Hoff, «Росинтер Ресторантс Холдинг», GMT-Clinic, Goods.ru, Rambler&Co, AZIMUT Hotels, «ТехноНИКОЛЬ», War Room Mastermind и многих других. Ожидается, что участниками трансляции, которая охватит все регионы России, станут более миллиона человек.

Последствия развития пандемии коронавируса, падения цен на нефть и девальвации рубля позволяют сделать вывод, что экономика в настоящий момент переживает кризис. Как отмечают ведущие российские аналитики, сильнее всего страдает малое и среднее предпринимательство, в первую очередь, сфера путешествий, фитнес-бизнес, HoReCa, индустрия ивентов и развлечений. При этом кризис в большей или меньшей степени коснулся практически каждого сегмента рынка.

Кризис — время новых возможностей, уверены организаторы. Программа форума предусматривает ряд панельных сессий по антикризисному управлению и экспертной аналитике в таких сегментах, как малый и средний бизнес, e-commerce, ресторанный бизнес, ритейл, индустрия развлечений, логистика, девелопмент, производство и медицина. Слушателям будут представлены прогнозы развития ситуации на будущий год, антикризисная программа с пошаговой инструкцией и стратегии перевода бизнеса в онлайн-формат.

«Наш основной посыл — не поддаваться панике и не нагнетать текущую ситуацию. Школа Бизнеса «Синергия» собирает антикризисный онлайн-форум, чтобы  поддержать представителей различных сегментов российского бизнеса, которые оказались под ударом, и с помощью экспертов и первых лиц российских компаний показать, что из любой ситуации можно найти выход», — отметил исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» Александр Рагиня.

С экспертным мнением о том, что поможет вашему бизнесу здесь и сейчас и на какие направления стоит обратить внимание, выступят:

  • Роланд Фрейзер, генеральный директор War Room Mastermind;
  • Джон Шоул, американский специалист в области культуры сервиса, автор книг и обучающих программ, мотивационный спикер, бизнесмен;
  • Джордан Белфорт, брокер, реальный «волк с Уолл Стрит»;
  • Михаил Кучмент, сооснователь сети гипермаркетов Hoff;
  • Яна Бардинцева, управляющий директор Okko;
  • Соломон Кунин, генеральный директор Goods.ru;
  • Максим Тадевосян, управляющий директор Rambler&Co;
  • Максим Бродовский, директор AZIMUT Hotels;
  • Владимир Марков, генеральный директор компании «ТехноНИКОЛЬ»;
  • Татьяна Талашкина, основательница GMT-Clinic.

Отметим, что панель спикеров продолжает формироваться.

Трансляция форума предполагает максимальный охват всех регионов нашей страны. Онлайн-формат позволит слушателям выбирать наиболее полезную информацию, подключаясь именно к тем темам и выступлениям, которые для них актуальны. Оставаться в курсе событий участникам форума поможет информационная поддержка в виде еженедельного дайджеста с актуальными комментариями о происходящем в мире международной экономики и политики.

Подробнее о форуме можно узнать на сайте.

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