15.06.2021
Алексей Текслер выступил с инициативами на заседании Совета глав субъектов России при МИД РФ
15.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 16 июня
15.06.2021
ВТБ адаптирует ВТБ Онлайн для людей с ограниченными возможностями
15.06.2021
Афиша на 16 июня
15.06.2021
В трех городах Челябинской области НМУ продлены, в двух – ожидаются
15.06.2021
Госдума пока не будет рассматривать вопрос о включении вакцин от ковида в календарь прививок
ВТБ адаптирует ВТБ Онлайн для людей с ограниченными возможностями
15.06.2021
ВТБ повысит доходность по накопительному счету «Копилка» до 5,5%
11.06.2021
ВТБ внедряет выездной формат обслуживания клиентов в Челябинске
10.06.2021
ВТБ повышает доходность по вкладу на срок до полугода
09.06.2021
ВТБ участвует в разработке автоматического получения соцвыплат на портале госуслуг
С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
15.06.2021
В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен
13.06.2021
Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России
12.06.2021
Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами
11.06.2021
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021