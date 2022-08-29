29.08.2022
ВТБ финансово поддержит более 40 тысяч пенсионеров
29.08.2022
Челябинские рентгенхирурги залатали прохудившийся клапан девочке из Тольятти через прокол
29.08.2022
Южноуралец заказал девушку на дом на «сайте для взрослых» и стал жертвой вымогателей
29.08.2022
Профилактическая акция «Правила моей безопасности на железной дороге» стартует на ЮУЖД
29.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 августа
29.08.2022
Челябинский зоопарк сообщил о смерти гималайской медведицы Алисы
ВТБ финансово поддержит более 40 тысяч пенсионеров
26.08.2022
ВТБ снижает размер первого взноса по ипотеке до 15%
25.08.2022
ВТБ бесплатно застрахует участников новой программы туристического кешбэка
25.08.2022
ВТБ открыл прием заявок на API-хакатон с призовым фондом в 1,8 миллиона рублей
18.08.2022
Четверть миллиона пенсионеров перешли на обслуживание в ВТБ с начала года
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022