ВТБ и Wildberries запускают новую систему платежных сервисов VTB Pay

ВТБ и крупнейший онлайн-ритейлер России Wildberries объявляют о партнерстве и запуске новой системы платежных сервисов VTB Pay. Благодаря новому сервису у пользователей Wildberries появится еще один удобный платежный инструмент от одного из крупнейших банков страны. Как ожидают в компаниях, в ближайший год им воспользуются до четырех миллионов человек.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), использование VTB Pay обеспечит клиентам маркетплейса безопасную оплату покупок без дополнительных подтверждений проводимой операции. Пользователю достаточно один раз привязать карту ВТБ в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Wildberries.

Интеграция нового платежного инструмента на собственную торговую площадку и в действующую программу лояльности позволит Wildberries сократить расходы на прием платежей, а также повысить их конверсию.

«Открытое партнерство ВТБ с лидерами рынка в разных сферах позволяет разрабатывать и предлагать клиентам самые современные услуги и сервисы. Мы отмечаем колоссальный интерес рынка к различным инновациям в области платежных решений – это и бизнес, заинтересованный в сокращении расходов, и клиенты, желающие оплачивать покупки максимально быстро и безопасно. Запуск VTB Pay совместно с Wildberries, я уверен, станет новым этапом в развитии ритейла в нашей стране», - сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Wildberries предлагает своим покупателям широкий спектр российских платежных инструментов, в том числе Систему быстрых платежей, МИР и другие. ВТБ является одним из ключевых финтех-игроков нашей страны, который активно развивается и предлагает современные решения пользователям. Интеграция VTB Pay от нашего партнера – банка ВТБ – позволит предоставить россиянам еще один удобный платежный инструмент на Wildberries», - комментирует запуск сервиса основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

На первом этапе VTB Pay будет доступен только в рамках онлайн-ресурсов партнеров ВТБ действующим клиентам банка. В течение следующего года его функционал будет расширен новыми сервисами – в том числе возможностью открыть счет клиентам других банков. Реализация в 2022 году новых возможностей платежного сервиса позволит ВТБ и Wildberries предложить покупателям дополнительную скидку при оплате покупок с помощью VTB Pay на торговой площадке. Таким образом, покупатели получат самый экономически выгодный платежный инструмент.

ДЛЯ СПРАВКИ

Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает 18 стран: Россия, США, Польша, Словакия, Беларусь, Казахстан и другие. Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96% и достиг 437,2 миллиарда рублей. Ежедневно на Wildberries оформляется три миллиона заказов, аудитория онлайн-ритейлера - свыше 92 миллионов человек.

По данным на первое декабря 2021 года, свои товары через Wildberries продают свыше 450 тысяч российских предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает 18 миллионов SKU товаров от 200 тысяч российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России.

Компания занимает первое место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов Рунета». Пять лет года подряд Wildberries является крупнейшим интернет-магазином России по объему онлайн-продаж согласно данным аналитического агентства Data Insight. Wildberries входит в десятку крупнейших интернет-ресурсов России по посещаемости по данным SimilarWeb.