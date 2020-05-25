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ВТБ Лизинг предлагает KIA Seltos со скидкой до 5,5%

Экономика
Сегодня, 11:47

ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) предлагает клиентам автомобили KIA Seltos с выгодой до 5,5% от рекомендованной розничной цены. Договор лизинга заключается с авансом от 10% на срок 5 лет. Предложение ограничено и действует до конца августа 2020 года.

Стоимость автомобиля варьируется в зависимости от комплектации и начинается от 1 119 900 руб. с НДС. При сроке договора 5 лет ежемесячный платеж составит от 13 тыс. руб. с НДС. За это время экономия на налогах может превысить 400 тыс. рублей.

"В этот непростой для бизнеса период мы стараемся предложить нашим клиентам самые выгодные условия для обновления автопарка. И у нас получается сделать это благодаря развитию сотрудничества с автопроизводителями и дилерским бизнесом в рамках кобрендинговых программ. Сегодня KIA Seltos является востребованной моделью в масс-сегменте, и мы рассчитываем на рост спроса за счет привлекательных условий лизинга в рамках программы KIA Leasing", - прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

 

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