ВТБ на Южном Урале выдал 2 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

По итогам первого полугодия клиенты ВТБ в Челябинской и Курганской областях получили по льготным программам жилищные кредиты на общую сумму 2 млрд рублей. На сделки с господдержкой пришлось около половины всего объема ипотечных сделок.Кредитные соглашения в размере более 1,1 млрд рублей заемщики за полгода заключили по программе ипотеки с господдержкой, еще около 900 млн рублей - по семейной ипотеке.

Объем выдач по обеим программам за июнь на 13% превысил майский показатель и составил более 162 млн рублей. Наиболее существенно вырос спрос южноуральцев на ипотеку с господдержкой – общая сумма заключенных по ней сделок за первый летний месяц достигла 75 млн рублей, увеличившись по сравнению с маем почти на треть.

«Государственное субсидирование ипотеки позволило сохранить доступность жилищного кредитования для российских заемщиков и избежать стагнации рынка. Мы видим, что активность клиентов восстанавливается. Совокупно с учетом госпрограмм и стандартных продуктов банка мы выдали в июне ипотеки на 40% больше, чем в предыдущем месяце. Основным драйвером стало снижение до 7% ставки по госпрограмме на приобретение жилья в новостройках. Однако и на вторичном рынке наблюдается оживление – например, за июнь доля сделок с готовым жильем выросла с 57% до 73%», - прокомментировал управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.

Напомним, что ВТБ с 1 июля снизил ставку по ипотеке до 3% для клиентов, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился третий или последующий ребенок. Банк уже провел первые сделки в рамках своей новой программы. Дополнительно к дисконту по ипотеке банк предоставляет для всех детей в семье бесплатную страховку от онкологических заболеваний.