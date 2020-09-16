ВТБ Онлайн запускает переводы на карты более чем 100 стран мира

Пользователи ВТБ Онлайн получили возможность переводить деньги более чем в 100 стран мира на карты Visa, Mastercard и UnionPay. Деньги зачисляются на счет мгновенно, комиссия при этом составит до 1,5 % от суммы перевода.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, теперь клиенты ВТБ могут совершать онлайн-переводы на карты Visa в 64 страны, в том числе в государства Евросоюза, СНГ и Юго-Восточной Азии. Переводы на карты Mastercard доступны для 103 стран. Максимальная сумма одного перевода составляет 100 тысяч рублей.

«Этой весной ВТБ запустил сервис переводов по миру с карты на карту - тогда пользователи получили возможность отправлять деньги в 20 стран мира. Сегодня мы увеличили их количество, теперь переводы доступны более чем в 100 стран. Важно, что средства будут зачисляться на счет мгновенно. Мы планируем и дальше развивать этот сервис и расширять число доступных для переводов стран», - сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

«ВТБ давно и планомерно работает над развитием сервисов переводов, расширение их географии – это важный этап как для банка, так и для его клиентов. ВТБ продолжит внедрять актуальные эквайринговые технологии, увеличивая возможности переводов между людьми, а значит делая их ближе друг к другу», - добавил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Чтобы перевести деньги на иностранную карту в мобильном приложении ВТБ Онлайн, нужно выбрать в нижнем меню вкладку «Платежи», открыть раздел «В другие страны» и выбрать перевод «С карты на карту». В интернет-банке эту операцию можно найти в верхнем меню во вкладке «Переводы». С момента запуска сервиса международных переводов с карты на карту в 20 стран клиенты совершили более 10 тысяч операций, объем переведенных средств превысил 135 миллионов рублей. Наибольшее число переводов пользователи ВТБ Онлайн совершили в Казахстан, Беларусь и Грузию.