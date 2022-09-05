ВТБ открыл офис нового формата в Магнитогорске

В Магнитогорске (Челябинская область) начал работу офис нового формата банка ВТБ. Это уже пятое обновленное отделение банка на Южном Урале.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), офис создан в обновленном дизайне и организован таким образом, чтобы обеспечить персональное внимание к клиенту и наиболее комфортный опыт на всех стадиях обслуживания. В помещении нет стоек и постоянно закрепленных мест для сотрудников. Посетителей приглашают в одну из локаций отделения, где их встречает работник банка с ноутбуком. Клиент получает индивидуальную консультацию и экспертную поддержку сотрудника банка, в том числе по использованию современных цифровых сервисов. Инновационный формат обслуживания позволит сократить время ожидания клиента на треть. В целом эффективность работы такого офиса на 40% выше обычной точки банка.

Дополнительный офис «Уральский» с сегодняшнего дня принимает клиентов по адресу ул. Карла Маркса, 112. В обновленном отделении можно воспользоваться всеми основными продуктами линейки ВТБ для частных клиентов: получить кредит наличными, открыть вклад или накопительный счет, оформить кредитную или дебетовую карту. В офисе работает три банкомата: два устройства доступны в круглосуточном режиме в зоне самообслуживания, еще одно расположено в клиентском зале. Во всех банкоматах возможен взнос наличных и проведение операций без использования карты – с помощью QR-кода. Офис оборудован двумя переговорными комнатами. В отделении выделено пространство для обслуживания состоятельных клиентов.

Предприниматели могут в офисе нового формата получить кредит, открыть расчетный счет, разместить средства на депозите и провести расчетные операции, а также заключить договор на обслуживание в рамках зарплатного проекта.

«Город Магнитогорск является стратегически значимой для нас территорией. Здесь работают мощные промышленные предприятия и проживает большое число экономически активных граждан. В обновленном офисе «Уральском» мы организовали работу не только со средними и малыми компаниями, но и с крупным бизнесом, – отметил управляющий ВТБ в Челябинской области Эдуард Громов. – Уверен, что в этом отделении комфортно и быстро будут решаться вопросы клиентов всех сегментов. Офис в Магнитогорске стал уже пятым на Южном Урале отделением нового формата: ранее мы открыли подобные точки в Челябинске и Миассе, а также два филиала в Златоусте. Таким образом, клиенты всех наиболее крупных городов региона теперь имеют возможность оценить наш новый подход к обслуживанию».

ДО «Уральский» обслуживает розничных клиентов по будням с 9.00 до 18.00. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить в офисе консультации и услуги с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, по пятницам — с 9.00 до 17.00.