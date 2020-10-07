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ВТБ открыл «Русской медной компании» кредитную линию на 40 миллиардов рублей

Экономика
Сегодня, 15:15
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 Банк ВТБ предоставил кредитную линию одному из крупнейших производителей меди в России – «Русской медной компании». Сумма соглашения составляет 40 миллиардов рублей, срок – семь лет.

Холдинг может использовать заемные средства как для финансирования текущей деятельности, так и для реализации инвестиционных проектов на предприятиях группы. Об этом сообщили в пресс-службе   ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае.

 «ВТБ успешно сотрудничает с группой РМК в течение многих лет, предоставляя наиболее оптимальные финансовые решения, которые позволяют компании активно развиваться. Один из наших приоритетов – поддержка реального сектора экономики, и мы рады, что наше сотрудничество с РМК дает компании возможность реализовывать свои бизнес-задачи», - сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

 «Договоренности об открытии кредитной линии – это свидетельство положительной оценки реализуемой РМК бизнес-стратегии и показатель уверенности наших партнеров в стабильности компании. Кредитная линия позволит нам в случае необходимости эффективно управлять ликвидностью для реализации текущих инвестиционных проектов в области горной добычи и металлургического производства», - отметил вице-президент по финансам Русской медной компании Максим Щибрик.

 ВТБ стабильно увеличивает финансирование предприятий ключевых отраслей экономики Среднего Урала. По итогам первого полугодия 2020 года ВТБ нарастил корпоративный кредитный портфель в Свердловской области почти до 93 миллиардов рублей.

 

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