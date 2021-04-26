26.04.2021
Дрифтеры устроили дуэль в центре Челябинска
26.04.2021
ВТБ предлагает предпринимателям смарт-кассы за 2021 рубль
26.04.2021
Куляшов: Челябинск начали активно засорять клиенты автосервисов и потребители стрит-фуда
26.04.2021
Павел Крутолапов: Территорию рядом с элеватором на Елькина в Челябинске ждет комплексное развитие
26.04.2021
В Челябинской области нашли тело пропавшего байдарочника
26.04.2021
В Миассе спасатели вызволили бабушку, провалившуюся с туалетом под землю
ВТБ предлагает предпринимателям смарт-кассы за 2021 рубль
21.04.2021
ВТБ планирует на четверть увеличить розничный кредитный портфель
21.04.2021
ВТБ намерен удвоить число клиентов к 2025 году
20.04.2021
ВТБ поддерживает инициативу расширить условия выдачи семейной ипотеки
19.04.2021
ВТБ выпустил в УрФО 40 тысяч цифровых карт
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в мае
24.04.2021
Владимир Путин объявил с 1 по 10 мая выходными днями
23.04.2021
На озере Смолино в Челябинске нашли пять точек сброса ливневых канализаций
23.04.2021
С добрым утром, Челябинск! Кондукторы. Роботы. Мысли вслух
22.04.2021
Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
22.04.2021