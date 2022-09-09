ВТБ: продажи ипотеки на Южном Урале выросли на четверть

В августе объемы выдачи ипотеки в ВТБ в Челябинской и Курганской области на 25% превысили показатели июля. Клиенты банка за прошлый месяц оформили жилищные кредиты на общую сумму свыше одного миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), на стандартные программы банка приходится более 800 млн рублей – порядка 75% от общего объема сделок. Остальную часть составляют кредиты по льготным госпрограммам – семейной ипотеке и ипотеке с господдержкой. Всего за восемь месяцев этого года ВТБ предоставил заемщикам в Челябинской и Курганской областях ипотечные кредиты на общую сумму 6,3 миллиарда рублей.

В целом по стране заемщики ВТБ с начала года оформили 130 тысяч жилищных кредитов на 592 миллиарда рублей, ипотечный портфель банка за этот период вырос на 10%, до 2,89 триллиона рублей. В августе клиенты ВТБ провели 17,5 тысячи сделок на 83 миллиарда рублей.

«Рынок ипотеки в России, в том числе в нашем регионе, растет уже несколько месяцев подряд. Мы фиксируем стабильный спрос на льготные госпрограммы по приобретению объектов в новостройках и восстановление интереса к вторичному жилью. На доступность ипотеки позитивно влияют в том числе и различные совместные программы банков и застройщиков, в рамках которых клиент может получить кредит на льготных условиях. У ВТБ на Южном Урале и в Зауралье сейчас действует более 20 таких соглашений», - отметил управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.

ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам в конце июля, снизив минимальную ставку на 0,6 процентных пункта. Сегодня оформить жилищные кредиты заемщики могут от 9,9% годовых. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 процентных пункта для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Рефинансирование ипотечных кредитов в банке также доступно по ставке 9,9%.

Подать заявку на жилищный кредит можно на сайте, в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.