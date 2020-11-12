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ВТБ снижает ставки по кредитам на автомобили с пробегом

Экономика
Сегодня, 12:04
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 ВТБ снижает ставки по программам кредитования автомобилей с пробегом. По программе «АвтоЛайт» в самой популярной комбинации со страхованием иностранного автомобиля на весь срок кредита клиенты могут получить ставку 12%, отечественного – 13,5%. При оформлении всех страховых и сервисных услуг минимальные ставки по «АвтоЛайт» составят 5,5%, по «АвтоЭкспресс» – 6% в зависимости от выбранного тарифа. 

 Программы «АвтоЛайт» и «АвтоЭкспресс» действуют при покупке авто с пробегом у дилеров-партнеров банка и созданы по принципу конструктора. В зависимости от выбора клиентом страховых и сервисных услуг, к базовой ставке по кредиту будут применяться разные дисконты. Об этом сообщили в пресс-службы ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае.

Оформляя заявку на автокредит по программе «АвтоЛайт», можно приобрести подержанный автомобиль с полисом КАСКО и дисконтом к базовой ставке 0,5 п.п. При страховании жизни применяется дополнительный дисконт 3 п.п., в случае выбора программы «Вместо КАСКО» – 4,5 п.п. Зарплатные клиенты ВТБ могут оформить кредит по ставке ниже на 1 п.п. Минимальная ставка с учетом всех опций составит 5,5% годовых.

 «Интерес клиентов к покупке автомобилей с пробегом в кредит за последние годы вырос. Понимая, что их стоимость на рынке ниже новых аналогов и учитывая растущий спрос клиентов на данный сегмент, мы решили сделать доступнее возможность приобретения автомобилей с пробегом в кредит и снизить ставки по своим программам. Кроме этого, мы также увеличиваем на три года максимально возможный возраст кредитуемых автомобилей с пробегом. Теперь клиенты смогут приобрести иностранное транспортное средство возрастом до 13 лет, а отечественное – до семи», – прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев.

Кредит может быть выдан на срок от трех до пяти лет с нулевым первоначальным взносом и по двум документам, без подтверждения дохода и занятости. Возможная сумма кредита варьируется от 100 тыс. до 3 млн рублей в зависимости от тарифа. Заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор. 

 

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