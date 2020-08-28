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ВТБ снижает ставку по автокредитам до 6,5%

Экономика
Сегодня, 16:31
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 ВТБ меняет ставки в линейке автокредитования «ЭкстраЛайт». При онлайн-оформлении заявки на сайте ставка по самым популярным условиям с личным страхованием жизни снижается до исторически минимальных значений – 6,5% для новых автомобилей и 6,4% – поддержанных. Минимальная ставка по кредиту при включении всех страховых и сервисных услуг и подаче заявки онлайн для новых автомобилей составит 1%, для подержанных – 0,4% годовых.

 «Спрос на автомобили постепенно восстанавливается – в июле клиенты приобретают машины в кредит в 3 раза чаще, чем в апреле, и число сделок уже почти достигло значений самого активного месяца года – марта. Актуальным в последнее время становится онлайн-кредитование. Поэтому мы предлагаем наиболее выгодные условия покупки автомобиля в кредит именно при оформлении заявки на сайте банка. Учитывая, что большинство клиентов выбирают автокредитование с приобретением личного страхования жизни, с новыми условиями ставка для них составит 6,5% при выборе нового авто и 6,4% – поддержанного, что значительно выгоднее кредитования наличными», - начальник управления «Автокредитование» банка ВТБ прокомментировал изменения Иван Жигарев.

 В случае, если клиент не планирует приобретать страховые или сервисные услуги, базовая ставка по программе для новых автомобилей снижена и составит 10,5%. При выборе страхования жизни к ней можно также получить страхования автомобиля по программе «Вместо КАСКО», карты «Автолюбитель» с сервисными услугами  и дополнительную скидку.  Заемщики, оформляющие заявку на кредит через сайт банка получат дополнительный дисконт. Таким образом, ставка по кредиту для клиентов составит 1% годовых.

 Для заемщиков, приобретающих подержанные автомобили в кредит  базовая ставка по программе снижена до 10,9%. На нее тоже распространяется система дисконтов: при подаче заявки на сайте банка клиенту также доступна скидка в при выборе страхования жизни, страхования автомобиля в рамках «ВместоКАСКО», карты «Автолюбитель». С учетом всех дисконтов ставка для клиента составит 0,4% годовых.

 Для зарплатных клиентов банка и тех, кто уже ранее кредитовался в ВТБ, дисконт к базовой ставке по программе применим вне зависимости от канала оформления заявки на кредит.

 

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