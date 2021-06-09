09.06.2021
НМУ продлены до вечера пятницы в пяти городах Челябинской области
09.06.2021
ВТБ участвует в разработке автоматического получения соцвыплат на портале госуслуг
09.06.2021
В Челябинске фигурант дела о гибели ребенка от удара током остался на свободе
09.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 10 июня
09.06.2021
Афиша на 10 июня
09.06.2021
В Еткульском районе распахнули двери детские лагеря
ВТБ участвует в разработке автоматического получения соцвыплат на портале госуслуг
09.06.2021
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале на 18%
07.06.2021
ВТБ выдал на Южном Урале первую онлайн-ипотеку
05.06.2021
ВТБ и «ДОМ.РФ» разработают программу поддержки ипотечных заемщиков в регионах
05.06.2021
ВТБ и Росреестр планируют полностью оцифровать сделки с недвижимостью
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021
Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
04.06.2021