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21.12.2022

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ВТБ
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21.12.2022 12:16

ВТБ увеличил выдачу ипотеки в первой половине декабря на 60%

В декабре ВТБ наблюдает резкое увеличение активности ипотечных заемщиков. С начала месяца банк провел свыше 11 тысяч сделок на 54 иллиарда рублей, что на 60% выше результата за первую половину ноября. По оценке банка, декабрь станет рекордным месяцем с точки зрения спроса на ипотеку в этом году - объем продаж на рынке превысит 550 миллиардов рублей.

«Декабрь традиционно характеризуется высокой деловой активностью населения. Этот год не стал исключением, и сейчас мы наблюдаем увеличение спроса клиентов на ипотеку. За первые две недели декабря ВТБ выдал уже более 54 млрд рублей кредитов, увеличив результат начала ноября на 60%. Интерес заемщиков, главным образом, вырос к льготной ипотеке, учитывая действие госпрограммы на текущих условиях до конца года. Предложение о ее продлении повлияет на рынок, но активность клиентов не снизит, благодаря чему декабрь станет самым успешным месяцем на ипотечном рынке в 2022 году», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По его оценке, в декабре российские банки выдадут ипотечных кредитов не менее, чем на 550 миллиардов рублей. Это позволит довести продажи в целом по итогам года до 4,7 трлн рублей, что является весомым результатом, хоть и ниже прошлогоднего. Высокую активность заемщиков в конце года поддержит решение регулятора сохранить ключевую ставку без изменений.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), Оформить жилищный кредит в рамках собственных программ ВТБ заемщики могут по ставке от 10,9% годовых. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 процентных пункта для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.

По ипотеке с господдержкой на новостройки заемщики могут получить средства под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» ВТБ предлагает от 5,7%. IT-ипотека в банке доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%.

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Две премьеры и лес ёлок в театре кукол Челябинска

19.12.2022 11:12

«Единая Россия» обеспечит всех участников СВО бесплатной полевой почтой

19.12.2022 11:06

Володин рассказал подробности закона о биометрии и анонсировал введение уголовной ответственности

19.12.2022 10:31

Аэропорт Челябинска закрыт из-за непогоды

19.12.2022 10:30

Два предприятия Челябинской области получат гранты на конструкторские разработки

19.12.2022 10:21

Всемирный фонд дикой природы высоко оценил экопрограммы ММК

19.12.2022 10:13

На трассах Челябинской области в столкновениях с большегрузами погибли два водителя

19.12.2022 10:08

«Морозко» начал свой марафон с Камерного театра

19.12.2022 09:53

Минцифры предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram

18.12.2022 22:39

Дети подарили челябинскому губернатору Текслеру синий блокнот для записи добрых дел

18.12.2022 21:19

Южноуральцам обещают резкие погодные изменения на предстоящей неделе

18.12.2022 20:25

В понедельник в Челябинской области – мокрый снег с дождем, усиление ветра

18.12.2022 20:12

Анонсы событий и мероприятий на 19 декабря (18+)

18.12.2022 18:45

В Снежинске произошел пожар в торговом центре, пострадал один человек