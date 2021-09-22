22.09.2021
Депутаты оценили состояние и перспективы газификации в Челябинской области
22.09.2021
ВТБ в два раза ускорил оформление кредитов
22.09.2021
В Миассе сгорел приют для животных
22.09.2021
В Челябинске мошенники в мессенджерах выставляют свои фото в форме сотрудников полиции
22.09.2021
До конца 2021 года переименуют автовокзалы в Челябинске и перераспределят пассажиропотоки
22.09.2021
За громкую музыку ответят: водителей «шумных» автомобилей будут штрафовать
ВТБ в два раза ускорил оформление кредитов
22.09.2021
Клиенты ВТБ в Челябинской области получили по программе «семейной ипотеки» свыше 1 млрд рублей
16.09.2021
Объемы автокредитования ВТБ на Южном Урале выросли на 44%
10.09.2021
Клиенты ВТБ на Южном Урале увеличили спрос на ипотеку более чем на четверть
09.09.2021
Пенсионеры получат в ВТБ бесплатную страховку от мошенников
Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков
21.09.2021
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021
Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом
20.09.2021
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021