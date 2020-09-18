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ВТБ запускает для бизнеса новое приложение для приема платежей по QR-коду

Экономика
Сегодня, 14:46
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ВТБ запускает для всех клиентов среднего и малого бизнеса новое мобильное приложение «ВТБ Бизнес QR». Оно позволит предпринимателям принимать платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) с низкой комиссией, без карт и терминалов.

Для приема платежей по QR-коду предпринимателям необходимо иметь расчетный счет в банке ВТБ и установить на свой смартфон приложение «ВТБ Бизнес QR», никакого дополнительного оборудования не потребуется. Принимать платежи можно моментально − сразу же после регистрации в приложении, пользователям будет доступен статус операций онлайн.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, для ИП, которые являются самозанятыми, функционал сервиса дополнительно позволяет формировать и отправлять покупателю чек, вести учет доходов от безналичных и наличных операций, создавать квитанции для уплаты налогов.

Для генерации QR-кода в приложении необходимо ввести сумму и назначение платежа. В чеке можно указать несколько позиций. Покупатель считывает код и производит оплату в мобильном приложении своего банка. Статус платежа сразу отображается в «ВТБ Бизнес QR», а зачисление на расчетный счет происходит в течение 15 секунд.

Приложение полностью бесплатное − комиссия взимается только за проведение операций, ее размер фиксирован и составляет 0,4% или 0,7% в зависимости от вида деятельности.

По результатам проведенного пилота в приложении «ВТБ Бизнес QR» уже зарегистрировались клиенты из 34 городов России. В топ-3 регионов по количеству пользователей вошли Санкт-Петербург (20%), Москва (13%) и Новосибирск (11%). Чаще всего приложением пользуются рестораны и кафе, представители непродовольственного ритейла, автомастерские, а также парикмахерские и салоны красоты. Размер максимальной транзакции составил 200 000 рублей, средний чек – 3 000 рублей.

«Мы активно развиваем экосистему современных цифровых сервисов для среднего и малого бизнеса и запускаем еще один, который расширит возможности наших клиентов в части взаиморасчетов с покупателями и поможет использовать не только уже популярный в России эквайринг, но и новый мобильный сервис для экономичного и моментального приема платежей. С помощью «ВТБ Бизнес QR» клиенты смогут легко и быстро принимать платежи у физических лиц и делать это там, где им это удобно, ведь для приема оплаты потребуется только смартфон», − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Подробнее на qr.vtb.ru. Скачать мобильное приложение можно в App Store или Google Play.

Услуга предоставляется только при наличии технической возможности оказания в офисе банка, в котором открыт расчетный счет. Более подробную информацию можно получить в офисах обслуживания юридических лиц, на сайте qr.vtb.ru или по телефону 8-800-2007799.

 

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