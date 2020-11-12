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ВТБ запускает новое приложение «ВТБ Онлайн»

Экономика
Сегодня, 15:26
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ВТБ запускает для своих клиентов полностью новый мобильный банк. «ВТБ Онлайн» стал работать в два раза быстрее, предельная нагрузка выросла в три  раза, часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Полностью обновился дизайн приложения и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность «скрыть» баланс. К концу 2022 года банк планирует увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн в 1,5 раза – до 15 миллионов клиентов.

Новый «ВТБ Онлайн» стал работать вдвое быстрее. Скорость входа увеличилась в два раза и теперь составляет всего 2-3 секунды, время отклика интерфейсов сократилось в десять раз. Скорость проведения операции по платежам и переводам также увеличилась вдвое. Переход между разделами стал моментальным, в пределах одной секунды. Был реализован сквозной поиск по приложению, изменился раздел «Уведомления». Появилась возможность сортировки сообщений на поступления, списания и предложения от банка. 

Предельная нагрузка «ВТБ Онлайн» выросла в три раза. Сейчас приложение выдерживает до 130 000 человек в минуту, а в перспективе – до 400 000 одновременных сессий. Теперь приложение работает на микросервисной архитектуре, что минимизирует число возможных нештатных ситуаций. При этом балансы по картам и счетам всегда доступны клиентам – теперь их можно проверить даже во время технических работ. Пользователям больше не нужно ждать загрузки всех сервисов при входе — они сразу увидят главный экран с последними сохраненными данными.  Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

Приложение стало еще более безопасным для клиентов. Внедрена дополнительная защита от социнженерии, расширен контроль за удаленным управлением устройствами клиентов, выявление и блокировка фишинга происходит в рекордно короткие сроки – в течение первых 24 часов. Кроме того, пользователи могут дополнительно защитить доступ к приложению – число доступных знаков для установки пароля расширено вдвое, с четырех до восьми.

В ВТБ Онлайн добавлено 50 новых функций. Клиенты смогут снимать деньги в банкоматах ВТБ без карты, используя QR-код (функционал появится в приложении до конца ноября). Штрафы ГИБДД стали доступны с фотографией и местом нарушения. Если на оплату поступит несколько счетов, достаточно выбрать нужные и оплатить их все вместе за один раз. Пользователи смогут посмотреть все свои траты по категориям, создавать цели для накоплений, переводить валюту другим клиентам ВТБ, оформить цифровую кредитную карту и многое другое.

Функционал нового ВТБ Онлайн позволяет работать с приложением незрячим или слабовидящим клиентам. В ВТБ Онлайн они могут самостоятельно пройти регистрацию и вход, а также полноценно совершать большинство переводов и платежей.

Дизайн мобильного банка полностью обновился и стал минималистичным. У клиентов появилась возможность самостоятельно настраивать главный экран: они смогут выбрать, как будут отображаться карты и счета — списком или в виде привычной «карусели». Важным дополнением стала возможность скрывать информацию о своих счетах от посторонних людей, если клиент находится в публичном пространстве.

«Запуск нового «ВТБ Онлайн» - это не только изменение пользовательского интерфейса, апгрейд и внедрение множества новых функций, но и масштабная технологическая перезагрузка «под капотом». Мы заменили старые legacy системы и перешли на новую микросервисную омниканальную платформу. Это фундамент, который позволит нам кратно ускорить разработку и внедрение новых продуктов и сервисов», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Мобильное приложение – ключевой сервис любого современного банка и основной канал его продаж и обслуживания. Число пользователей «ВТБ Онлайн» уже превышает 9,5 миллионов человек, это свыше 70% всех активных клиентов ВТБ, что является одним из самых высоких показателей по проникновению в российской и мировой практике. Наша команда полностью перестроила работу приложения, его дизайн стал легким и интуитивно понятным, мы добавили уникальные и полезные функции, в разы улучшив скорость, производительность и надежность. До 2022 года ВТБ планирует перевести в онлайн все продукты и сервисы для физлиц. Мы рассчитываем стать самым удобным мобильным приложением на рынке, войти в тройку лидеров по качеству и обслуживать уже 15 миллионов клиентов», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. 

Новый ВТБ Онлайн будет доступен для 100% пользователей iOS с 17 ноября, с 20 ноября – для всех пользователей Android.

 

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