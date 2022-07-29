29.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 и 31 июля
29.07.2022
Задержан житель Сосновского района, заминировавший суд
29.07.2022
ВТБ запускает рефинансирование кредитов наличными
29.07.2022
В новолуние в библиотеке челябинцы учились загадывать желание
29.07.2022
Челябинка стала чемпионкой Евразии по конному спорту
29.07.2022
В челябинском Дворце спорта открыли теннисный зал
ВТБ запускает рефинансирование кредитов наличными
27.07.2022
ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам
25.07.2022
ВТБ начнет прием новых банкнот в 5 и 10 рублей до конца года
22.07.2022
ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9%
20.07.2022
ВТБ прогнозирует рост портфеля рублевых сбережений на 20% до конца года
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022