13.02.2023
X5 Group намерена субсидировать будущий урожай сельхозпредприятий Челябинской области
13.02.2023
В Челябинске состоится турнир по хоккею в валенках на кубок митрополита
13.02.2023
ВТБ запустил переводы в юанях в России
13.02.2023
«Черных» лесорубов, обнаруженных ФСБ, оставили на свободе
13.02.2023
«Безумные дни в Екатеринбурге» получили Гран-при премии «Серебряный Лучник» -Урал
13.02.2023
В ЮУрГГПУ начинает работу «Школа вожатых»
ВТБ запустил переводы в юанях в России
21.12.2022
Клиенты ВТБ с Нового года смогут оформить льготную ипотеку под 7,7%
21.12.2022
ВТБ увеличил выдачу ипотеки в первой половине декабря на 60%
19.12.2022
ВТБ запустил трансграничные переводы в Иран
14.12.2022
ВТБ перевел обслуживание клиентов на новую отечественную платформу
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023