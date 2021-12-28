28.12.2021
Сотрудники ГИБДД Челябинской области обзавелись новыми служебными автомобилями
28.12.2021
ВТБ запустил сервис подбора депозитов для бизнеса
28.12.2021
Общественники передали Алексею Текслеру предложения по улучшению жизни в регионе
28.12.2021
Сергей Лихачев: В новогодние праздники регоператоры усилят контроль за вывозом мусора
28.12.2021
Движение – жизнь, или Зимние забавы для людей 60+
28.12.2021
В Магнитогорске пожарные спасли из горящей многоэтажки 45 человек
ВТБ запустил сервис подбора депозитов для бизнеса
28.12.2021
ВТБ определил график работы офисов в новогодние праздники
27.12.2021
ВТБ: предприниматели могут покупать и продавать валюту по рыночному курсу в мобильном банке
24.12.2021
Эксперты ВТБ дали рекомендации по защите от мошенников во время новогодних праздников
24.12.2021
250 тысяч пользователей подключились к «легкому банку» ВТБ
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021