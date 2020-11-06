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ВТБ запустил специальные кредиты для среднего и малого бизнеса, участвующего в исполнении госзаказа

Экономика
Сегодня, 16:19
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ВТБ запустил пилотный проект по выдаче кредитов на исполнение государственного и муниципального заказа клиентам среднего и малого бизнеса. Заемные средства предоставляются под залог имущественных прав по финансируемому контракту. График платежей по кредиту синхронизирован с поступлениями от заказчика.

«Кредит на Госзаказ» выдается на сумму от пяти до 50 миллионов рублей на срок от одного месяца до трех лет. Для оформления кредита требуется такой же перечень документов, что и для получения гарантии на исполнение обязательств по контракту. Таким образом, предприниматели - участники государственных и муниципальных закупок - могут получить в ВТБ пакетное финансирование, собрав единый пакет документов.

Как сообщили в пресс-службе пресс-службы ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, выдача разовых кредитов и траншей по невозобновляемой кредитной линии в рамках продукта «Кредит на Госзаказ» осуществляется в соответствии с графиком расходов на исполнение обязательств по контракту.

«Кредит на Госзаказ» позволит среднему и малому бизнесу получить целевой объем финансирования без предоставления дополнительного залогового обеспечения. Для комфорта клиентов мы предусмотрели соответствие графика платежей по кредиту графику планируемых поступлений по госконтракту, благодаря чему можно не отвлекать собственные оборотные средства на исполнение кредитных обязательств», − отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент банка ВТБ Юлия Копытова.

Для оформления «Кредита на Госзаказ» необходимо представить государственный контракт, на цели финансирования которого предназначен кредит, и сопутствующие ему документы.

Продукт доступен клиентам среднего и малого бизнеса во всех регионах присутствия ВТБ.

 

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