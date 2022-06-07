Юбилей «Комсомолки»

Сегодня, седьмого июня, исполняется 90 лет с момента пуска на Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) доменной печи №2 - легендарной «Комсомолки».

Это имя она получила в ознаменование трудового подвига сотен комсомольцев, работавших на строительстве Магнитки. Еще в марте 1931-го года бюро Магнитогорского райкома комсомола обратилось к руководству «Магнитостроя» с просьбой поручить строительство второй доменной печи районной комсомольской организации. Сотни молодых энтузиастов откликнулись на призыв ЦК ВЛКСМ и прибыли в Магнитогорск, чтобы принять участие в строительстве комсомольско-молодежной доменной печи. Так родилась одна из первых в стране Всесоюзных ударных комсомольских строек. Чтобы ускорить ввод в строй «Комсомолки», юные магнитостроевцы бросили клич: «Комсомольской домне – комсомольскую коксовую батарею, комсомольскую турбину, комсомольскую воздуходувку!».

«Самоотверженный труд комсомольцев и молодежи, а также умелое использование опыта, накопленного на строительстве других объектов комбината, позволили закончить строительство домны намного раньше срока. Так, если шахту первой доменной печи выкладывали два с половиной месяца, то на второй печи на это потребовалось 25 дней. Вторая домна вошла в строй седьмого июня 1932-го года, через четыре месяца после ввода в эксплуатацию доменной печи №1», - сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Свое второе рождение «Комсомолка» пережила в конце 90-х годов. С 1996-го года она находилась в холодной консервации. В 1999-м году на ММК приступили к ее реконструкции, завершенной годом позже. Печь была практически построена заново, с основания. Она была обновлена не только конструкционно, здесь была усовершенствована технология, выросла техническая оснащенность агрегата, улучшены условия работы доменщиков. Внутренний объем печи составил 1380 кубических метров. В 2010-м году на второй доменной печи было установлено бесконусное загрузочное устройство производства Paul Wurth.

Последняя по времени реконструкция «Комсомолки» была проведена в 2020-м году. Благодаря ей более чем на 30 процентов увеличилась производительность агрегата, а также был получен значительный экономический и экологический эффект. Была модернизирована система охлаждения, а также проведена реконструкция литейных дворов с организацией системы закрытых желобов и аспирацией литейных дворов и шихтоподачи. Оборудование литейного двора для выпуска чугуна и шлака было заменено на современные гидравлические горновые машины, главные горновые желоба получили конвективное охлаждение и увеличены в размерах для улучшения разделения чугуна и шлака. Футеровка транспортных желобов выполнена из огнеупорного бетона. Желоба оборудованы укрытиями с устройством аспирации производительностью 850 тысяч кубометров в час.

Вновь построенная система аспирации позволила снизить выбросы пыли на 250 тонн в год и улучшить состояние рабочих мест. Снизился удельный расход природного газа и кокса.