Южноуральцев приглашают на форум «Налоговая вакцинация экономики»

Торгово-промышленная палата РФ 17-19 ноября проводит XVI Всероссийский налоговый форум «Налоговая вакцинация экономики». С учетом эпидемиологической обстановки в стране Форум будет проводиться в смешанном формате: очно и онлайн, поэтому жители Челябинской области также могут принять участие дистанционно.

В рамках Форума планируется проведение десяти «круглых столов» и пленарного заседания. Также на Форуме будет представлен ежегодный налоговый доклад Палаты за 2020 год.

Для участия в мероприятиях Форума, который проводится на бесплатной основе, необходимо зарегистрироваться на сайте.

На сайте можно также ознакомиться с актуальной программой «круглых столов» по дням (время проведения в программе указано по московскому времени).

Программа:

17 ноября 2020 г.

10.00-13.00 Конгресс-центр (1 этаж) «Круглый стол» № 1

«Новая налоговая реальность и меры государственной поддержки: вызовы, проблемы, решения»

Основные направления дискуссии:

1. Меры государственной поддержки (СПИК 2.0, СЗПК, КППК, ТОСЭР, Арктика, РИП, COVID-меры, пр.) – 55 минут (Андрей Сулин, Дмитрий Бабинер, Александр Чижов, Илья Скрипников, Владимир Желтоногов) 10:00 – 10:55.

Спикер – заместитель Министра финансов РФ Алексей Сазанов 11:00 – 11:25

2. Последние изменения в международном налогообложении: влияние на зарубежные холдинговые и финансовые структуры – 55 минут (Владимир Желтоногов, Алексей Кузнецов, Марина Белякова, Георгий Коваленко/Анна Назарчук) 11:30 – 12:25.

3. Цифровая трансформация налогового администрирования: новые вызовы и инструменты для налоговых функций – 35 минут (Иван Родионов, Евгения Ветер / Люсине Сатиян, Андрей Игнатов) 12:35 – 13:10.

4. Налоговый маневр в ИТ-отрасли: практика реализации и первые результаты – 20 минут (Иван Родионов)

10.00-13.00 Малый зал (1 этаж) «Круглый стол» № 2

«Ответственность за налоговые правонарушения: актуальные вопросы 2020.»

Модератор: Инна Бацылева - партнер BSH consulting

Основные направления дискуссии:

· Отказ налоговых органов от налоговой реконструкции при применении сит. 54.1 НК РФ

· Субсидиарная ответственность участников и директоров по налоговым долгам компаний

· Субсидиарная ответственность иных лиц (бухгалтера, юристы, консультанты)

· Уголовная ответственность за налоговые преступления

14.00-17.00 Конгресс центр (1 этаж) «Круглый стол» № 3

«Трансфертное ценообразование»

Модератор: Кирьянов Артем Юрьевич - Председатель Российского союза налогоплательщиков, Руководитель рабочей группы ТПП РФ по косвенному налогообложению

Основные направления дискуссии:

· Обоснование трансфертных цен в 2020 году в связи с существенным влиянием пандемии COVID-19 на финансовые результаты деятельности компаний

· Практика заключения соглашений о ценообразовании с ФНС России: планируемые изменения в НК РФ

· Новые принципы налогообложения международных компаний – инициативы ОЭСР

· Внутригрупповые услуги – лучшие практики

· Сделки с нематериальными активами – будущее ТЦО

· Страновая отчетность МГК – опыт налогоплательщиков

· Взаимосогласительная процедура – перспективы применения в РФ

· Соглашения о ценообразовании – опыт и перспективы

· Применения механизма реконструкции действительных налоговых обязательств, для определения реального размера ущерба, причиненного бюджету налоговым преступлением или правонарушением

18 ноября 2020 г.

10.00-13.00 Конгресс-центр (1 этаж) «Круглый стол» № 4

«Электронный документооборот, онлайн-кассы и налоговый мониторинг – новые обязанности и новые возможности для бизнеса»

Модератор: Зудин Василий Юрьевич – заместитель генерального директора компании «Такском», Руководитель рабочей группы ТПП РФ по вопросам электронного документооборота.

Основные направления дискуссии:

· Налоговый мониторинг: итоги заявочной кампании 2020 года

· Актуальные вопросы применения онлайн-касс

· Электронные транспортные накладные

10.00-13.00 Малый зал (3 этаж) «Круглый стол» № 5

«Налоговый контроль. Как достичь баланс интересов?»

Модератор: Ваюкин Василий – управляющий партнер Компании TAXMANAGER, Адвокат Эксперт Экспертно-консультативного совете при Комитете СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Основные направления дискуссии:

• Практика реализации налоговыми органами контрольных полномочий

• Подходы налоговых органов к осуществлению налогового контроля – баланс частных и публичных интересов

• Трансформация принципов применения налогового законодательства

• Возможен ли качественный переход к сотрудничеству вместо контроля

• Налоговые доначисления: торжество справедливости или двойное наказание?

• Как можно подстраховаться от налоговой переквалификации сделок и операций. Должная осмотрительность при признании расходов и применении вычетов. Признаки «фиктивного документооборота»

14.00-17.00 Конгресс центр (1 этаж) «Круглый стол» № 6

«Налоговое планирование 2021 Новые возможности и ограничения»

Сессия для собственников, руководителей, финансовых директоров и главбухов

Модератор: Павел Гагарин – Председатель Совета директоров АКГ «Градиент Альфа»

Основные направления дискуссии:

• Какие изменения в налоговом контроле готовит ФНС. Главное для вас

• Основные направления налоговой политики 2021-2023. Разъяснения представителей Минфина и ФНС

• Что учесть в налоговом планировании: рекомендации аудиторов

• Необоснованная налоговая выгода: как применяли статью 54.1 в 2020 году и чего ждать дальше

• Корпоративная налоговая политика. Бизнес-кейсы

• Ликвидация бизнеса: как можно и как нельзя

• Какие способы финансового планирования помогут пережить кризис

14.00-17.00 Библиотека (3 этаж) «Круглый стол» № 7

«Налогообложение предприятий в ходе процедур банкротства»

Модератор: Ноготков Кирилл Олегович - арбитражный управляющий

Основные направления дискуссии:

· Новое в деятельности налоговых органов по обеспечению процедур банкротства, инициировании процедур банкротства, мониторинг 2020 (доклад, дискуссия)

· Налог на добавленную стоимость – экономическая природа налога, особенности исчисления и уплаты в ходе процедур банкротства (доклад, дискуссия)

· Налог на прибыль организаций – обобщение практики, связанной с применением главы 25 НК РФ в ходе процедур банкротства (доклад, дискуссия)

· Налог на имущество организаций, земельный налог и налог на доходы физических лиц в вопросах и ответах (дискуссия)

19 ноября 2020 г.

10.00 – 13.00 Конгресс-центр (1 этаж) «Круглый стол» № 8

«Налоговый мониторинг: ожидаемые изменения и развитие информационных технологий в области налогового контроля»

Модератор: Орлов Михаил – общественный бизнес-омбудсмен по налогам, Председатель Экспертного Совета Комитета Госдумы по бюджету и налогам, партнер, руководитель Департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ

Основные направления дискуссии:

· Ожидаемые изменения в НК РФ в части налогового мониторинга. Что ждать?

· Получение мотивированных мнений от налоговых органов для управления налоговыми рисками

· Новые требования к формам и форматам документов для вступления и функционирования в режиме налогового мониторинга

· Новые требования к информационным системам участников налогового мониторинга

· Комплексные решения для автоматизация СВК для целей налогового мониторинга

· Будущее информационного взаимодействия с налоговыми органами

· Подход к вступлению в режим налогового мониторинга с 2022 года

· Будущее информационного взаимодействия с налоговыми органами

· Сессия вопросов и ответов

10.00 – 13.00 Малый зал (3 этаж) «Круглый стол» № 9

«Практика применения статьи 54.1 НК РФ: что надо изменить»

Модератор: Пепеляев Сергей Геннадьевич – управляющий партнер юридической компании «Пепеляев Групп»

Основные направления дискуссии:

· Болевые точки применения статьи 54.1 НК РФ

· Действие во времени vs новое регулирование

· Разграничение мнимых и притворных транзакций

· Реконструкция налоговых последствий

· Ответственность налогоплательщика за контрагента

· Ценовой контроль неконтролируемых сделок

10.00-13.00 Библиотека (3 этаж) «Круглый стол» № 10

«Актуальные вопросы косвенного налогообложения. Акцизы.»

Модератор: Кирьянов Артем Юрьевич - Председатель Российского союза налогоплательщиков, Руководитель рабочей группы ТПП РФ по косвенному налогообложению

Основные направления дискуссии:

· Меры государственной налоговой поддержки в условиях Covid-19 в России и за рубежом;

· Соотношение фискальной и регулирующей функции в акцизном налогообложении

· Особенности функционирования современной системы акцизного налогообложения табачной промышленности в Российской Федерации;

· Вопросы противодействия контрабанде подакцизных товаров и производству контрафактной продукции

· Перспективы совершенствования в сфере косвенного налогообложения

14.00-16.00 Конгресс центр (1 этаж) Пленарное заседание Форума

Основные направления дискуссии:

· Налоговая политика до 2023 года

· Неналоговые платежи

· Налоговый контроль: новые тренды

· Трансфертное ценообразование

· Электронный документооборот и маркировка

· Налоговый мониторинг

· Управление налоговыми рисками

· Налоговые преступления

С основным докладом выступит Президент ТПП РФ Сергей Николаевич Катырин

Приглашенные спикеры:

Руководитель ФНС России Даниил Вячеславович Егоров

Статс-секретарь, заместитель Министра финансов РФ – Алексей Валерьевич Сазанов

Председатель Экспертного совета по совершенствованию налогового законодательства при Комитете Госдумы по бюджету и налогам Михаил Юрьевич Орлов

Управляющий партнер «Пепеляев Групп» Сергей Геннадьевич Пепеляев

Председатель Исполнительного комитета РСН Артем Юрьевич Кирьянов

Председатель Совета директоров АКГ «Градиент Альфа» Павел Александрович Гагарин

Заместитель Генерального директора ООО «Такском» Василий Юрьевич Зудин

Управляющий партнер компании «TAXMANAGER» Василий Викторович Ваюкин