Жители Челябинской области пожаловались в Контрольно-счетную палату на низкие зарплаты

Контрольно-счетная палата Челябинской области представила промежуточный результат интернет-опроса жителей о социально-экономическом положении в городах.

В опросе участие приняли более двух тысяч человек. Среди основных проблем респонденты указали низкий уровень з/платы (19,8%), трудности в получении мед. помощи (19,1%) и плохие дороги и благоустройство территорий (17,2%).

Ранее Контрольно-счетная палата предоставила информацию по вводу жилья в муниципальных образованиях Челябинской области. За шесть месяцев текущего года по области введено жилых помещений общей площадью 568,4 тысячи квадратного метра, что составляет 112,6% к аналогичному периоду прошлого года.

В Карабаше, Усть-Катаве, Брединском, Нагайбакском, Нязепетровском, Октябрьском и Чесменском муниципальных районах положительная динамика по данному показателю в июне 2020 отсутствует.

В Локомотивном городском округе разрешения на ввод в эксплуатацию жилых помещений в январе-июне текущего года не выдавались.

Анкетирование продолжается.