ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Жители Челябинской области пожаловались в Контрольно-счетную палату на низкие зарплаты

Экономика
Сегодня, 11:12
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Контрольно-счетная палата Челябинской области представила промежуточный результат интернет-опроса жителей о социально-экономическом положении в городах.

В опросе участие приняли более двух тысяч человек. Среди основных проблем респонденты указали низкий уровень з/платы (19,8%), трудности в получении мед. помощи (19,1%) и плохие дороги и благоустройство территорий (17,2%).

Ранее Контрольно-счетная палата предоставила информацию по вводу жилья в муниципальных образованиях Челябинской области. За шесть месяцев текущего года по области введено жилых помещений общей площадью 568,4 тысячи квадратного метра, что составляет 112,6% к аналогичному периоду прошлого года.

В Карабаше, Усть-Катаве, Брединском, Нагайбакском, Нязепетровском, Октябрьском и Чесменском муниципальных районах положительная динамика по данному показателю в июне 2020 отсутствует.

В Локомотивном городском округе разрешения на ввод в эксплуатацию жилых помещений в январе-июне текущего года не выдавались.

Анкетирование продолжается.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Происшествия
11.08.20 10:07
КСП нашла финансовые нарушения в работе областного центра инвентаризации на 10 миллионов рублей
Происшествия
16.07.20 13:12
В отношении главы Миасса будет проведено административное расследование
Экономика
15.07.20 16:39
КСП Челябинской области за полгода выявила 465 нарушений в сфере госзакупок
Экономика
13.07.20 10:14
В администрации Магнитогорска начинается большая ревизия
12.08.20 12:47
Компания «Интерсвязь» максимально упростила процедуру оплаты коммунальных услуг для южноуральцев
12.08.20 11:19
20 августа пройдет онлайн – конференция «Самозанятые граждане. Новые возможности в предпринимательстве» от ЮУТПП
12.08.20 10:12
ВТБ снижает размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми до 15%
11.08.20 15:40
ММК стал еще больше тратить на благотворительность и соцпрограммы
11.08.20 10:50
Абоненты Билайн могут пользоваться безлимитным интернетом в Крыму, Севастополе и поездках по другим городам России при регистрации в сетях других операторов
11.08.20 10:14
Четыре хозяйства Челябинской области прошли сертификацию
11.08.20 10:09
Private Banking ВТБ наращивает продажи инвестиционных облигаций банка
10.08.20 16:42
Челиндбанк объявил об акции для торгово-сервисных предприятий
10.08.20 11:15
В Челябинске заключено четыре контракта на ремонт подземных переходов на площади Революции
06.08.20 20:12
Главные особенности маркетплейсов
Общество
Вчера, 20:53
Текслер: Челябинская область справилась с беспрецедентным вызовом пандемии, но расслабляться рано
Общество
Сегодня, 12:25
В Челябинской области торжественные линейки в День знаний пройдут без родителей
Новости
Сегодня, 12:30
Федерация
“Бесплатная мойка лиц” не пройдет: в России ужесточат наказание за автохулиганство
Сегодня, 11:43
Федерация
“Молодежь развращена”: Чубайс предложил платить за образование детей после 3 класса
Сегодня, 11:13
Экономика
Доля ВТБ Факторинг на рынке Уральского федерального округа превысила 50%
Сегодня, 11:06
Общество
Санатории Челябинской области готовы принимать школьников на оздоровление круглый год
Сегодня, 00:34
Общество
Очередной жертвой коронавируса стала медсестра ЧОКБ
Материалы рубрики
Сегодня, 11:13
Экономика
Доля ВТБ Факторинг на рынке Уральского федерального округа превысила 50%
Вчера, 10:24
Экономика
Южноуральские аграрии бросили все силы на заготовку кормов
12.08.20 12:47
Экономика
Компания «Интерсвязь» максимально упростила процедуру оплаты коммунальных услуг для южноуральцев
12.08.20 10:12
Экономика
ВТБ снижает размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми до 15%
11.08.20 10:14
Экономика
Четыре хозяйства Челябинской области прошли сертификацию
Теги
Контрольно-счетная палата Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика