Жители Южного Урала 86% платежей проводят онлайн

Жители Челябинской области стали чаще совершать платежи в интернете. Так, в Сбере среди всех платежей за 2022 год 86% приходится на мобильное приложение, веб-версию СберБанк Онлайн и автоплатежи. Годом ранее их доля составляла 84%. В банкоматах за прошлый год проведено около 2% платежных операций, а в офисе банка - 12%.

Как сообщает пресс-служба Уральского банка Сбербанка, чаще всего в интернете жители Южного Урала оплачивают услуги ЖКХ (51,5% от общего объема онлайн-платежей), а также сотовой связи и телекома (36,7%).

Также через мобильное приложение пользователи оплачивают налоги, госпошлины и образовательные услуги.

«Мобильное приложение — это удобный сервис для проведения ежедневных операций. Все платежи, переводы и любые другие транзакции совершаются всего в несколько кликов. А сервисы кибербезопасности в СберБанк Онлайн позволяют защитить средства от мошенников. Например, пользователь может бесплатно подключить проверку входящих звонков - если позвонит злоумышленник, на экране телефона появится предупреждение», - отметил Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.

В мобильном приложении СберБанк Онлайн можно выбрать удобный способ совершения платежей - по QR-коду или по реквизитам. Часто повторяющиеся платежи можно добавить в шаблон, чтобы за несколько секунд провести привычную оплату. Настройка автоплатежа позволяет списывать деньги в указанный пользователем срок.

Скачать мобильное приложение на телефон с Android можно в популярных магазинах приложений или на сайте Сбербанка. Владельцы iPhone с операционной системой 14 и выше могут установить себе мобильное приложение, обратившись в любой офис банка. Пользователи смартфона с более ранней версией операционной системы могут воспользоваться веб-версией СберБанк Онлайн.