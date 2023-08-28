Букеты, или Первосентябрьское «цветобесие»

Цветочный бум в первый день начала учебного года – это красиво, это традиция. На мой взгляд, спорная. И моим единомышленником вполне мог бы стать современник Александра II Владимир Соллогуб, который, пожалуй, сегодня мог бы назвать свой водевиль «первосентябрьским цветобесием».

Хочу пояснить свою точку зрения. Мне муж не дарит цветов. Вернее, цветов в букетах. Он дарит мне букеты Слов, а цветы - в горшках, что могут жить многие лета....

У нас в семье однозначное отношение к срезанным цветам - такое же, какое было и у всех людей раньше: не дарить! Просто сегодня об этом многие забыли. А пора вспоминать.

Цветы - живые существа. Они тонко чувствуют, общаются, испытывают различные настроения.... Это даже официальной наукой исследовано и понято.

И если мы срезаем цветы, то мы их убиваем. В вазе с водой мы продлеваем им агонию - так или иначе они умирают. Лишь отдельные из них способны в такой ситуации пустить корни - хризантемы, например.

Выходит, даря любимым, дорогим, уважаемым людям букеты живых до этого цветов, мы вручаем им букеты увядания. При этом засыхающие цветы распространяют энергию страдания и боли.

Мы думаем, что дарим радость. Получатели букетов думают, что получают радость. Срезанные для букетов цветы у нас принято называть «живыми». А на самом деле всё совсем не радостно, цветы-то - умирающие.

Наши предки прекрасно знали, что сорванный цветок активно борется за выживание. Отрываясь от корней, связывающих его с жизненной энергией Земли, растение пытается выжить любой ценой, поглощая энергию из окружающего пространства, в том числе у людей, которые находятся рядом.

Есть информация, что, зная это, лекари и травники сушили травы в специально отведенных помещениях. Да и собирали они их с особыми словами.

Известная болгарская ясновидящая Ванга говорила, что вместе с сорванными цветами в дом проникает и смерть. Она принимала в подарок исключительно живые цветы в горшках, сохранившие в себе жизненную силу. А тех, кто приходил к ней с букетом мертвых цветов, она прогоняла вместе с букетом.

Мы так привыкли к букетам, что это стало какой-то обязательной традицией для праздничных случаев. Но задумайтесь, друзья, как давно появилась эта традиция? Неужели мы без этого не можем выразить своих чувств?

В Россию традиция срезанных цветов пришла из-за границы - сначала они появились в дворянской среде и рассматривались как украшение (в 17 веке), а в 19 веке на их продаже в букетах, как сегодня говорят, стали делать бизнес.

В 1843 году в Петербурге после двадцатилетнего перерыва появилась итальянская опера, и восторженные театралы опустошали и собственные оранжереи, и цветочные лавки, чтобы отблагодарить певиц за пережитое удовольствие.

Так, литератор Владимир Соллогуб, автор многочисленных водевилей, в которых он стремился откликнуться на злобу дня, отражая смену мод и увлечений петербургского общества, не обошёл стороной и так называемое «цветобесие».

Водевиль, посвящённый увлечению итальянской оперой, он так и назвал

«Букеты, или Петербургское цветобесие» (Спб., 1845). Однако водевиль показался дерзким наследнику, будущему царю Александру II, и был снят со сцены.

Описывая сезон 1844/45 года, историк театра А. И. Вольф отмечал:

«Второй год итальянской оперы был еще блистательнее…. Увлечение итальянцами шло все кресчендо, и к ногам их впервые полетели букеты и венки. До тех пор Петербург не знал цветобесия. Цветочный дождь обильнее всего лился из литерных и крайних лож первого яруса».

Собственно, куплеты водевиля Соллогуба.

БУКЕТЫ, ИЛИ ПЕТЕРБУРГСКОЕ ЦВЕТОБЕСИЕ

КУПЛЕТЫ ЛУКОВИЦЫНА

Благодать мне просто с неба!

Зелень я бросал подчас,

А теперь дороже хлеба

Зелень всякая у нас.

Будь товар хоть и с изъянцем,

Платят втридорога нам,

Дай бог здравья всем тальянцам,

Да и русским господам.

Продавать цветы из лавки

Успеваем мы едва,

Ныне дороги все травки,

А уж деньги - трынь-трава.

КУПЛЕТЫ ТРЯПКИ

Весь Петербург старается,

Хлопочет о цветах,

И столько их бросается,

Что зелено в глазах.

Сперва певцов Италии

Все стали осыпать,

А там пошло и далее,

Во всех пошли швырять,

Оценки всем назначили,

И даже a propos {*}

{* Между прочим (фр.). - Ред.}

Бросать букеты начали

Всем статуям Раппо.

Таланты все подвинули,

Я видел сам, ей-ей,

Букет в Ризлея кинули,

Чтоб не бросал детей.

Один, - пылая рвением,

Ценящий красоту, -

Воткнул букет с почтением

В нос мертвому киту.

Во всем видна прогрессия,

И нынче на Руси

Такое цветобесие,

Что боже упаси!

Примечания к водевилю:

По словам Ф. В. Булгарина, «цветобесие» доходило до того, что на один из спектаклей Ж. А. Кастеллани «привезли целый воз» («Северная пчела», 1845, No 31).

Ризлей - гимнаст и акробат, выступавший в Петербурге с группой детей. «Что он выделывает со своими детьми, как играет ими, словно мячиками, описать невозможно» («Литературная газета», 1845, No 6).

«Воткнул букет с почтением в нос мертвому киту». Булгарин писал, что «даже киту (в балагане, на площади Александринского театра) брошен был букет» («Северная пчела», 1845, No 249).

Много воды утекло с той поры, но «цветобесие» осталось, оно лишь обрело иные направления. Расширило, так сказать, сферы своего влияния.

И вот, кстати, совсем скоро в нашей стране один из тех поводов, ради которого многие и многие люди запасают букеты цветов (покупают либо срезают в своих садах, как, вероятно, их предки срезали в своих оранжереях) - ведь грядет Первое сентября, а, значит, по многолетней традиции, надо дарить цветы учителям!

Надо.... Надо?

Если вспомнить начало нашей статьи, то сам собой выйдет ответ: «Не надо». А если представить многочисленную армию родителей школьников, то можно услышать от них и красноречивое «надо», и авторитетное «не надо». У тех и других есть свои доводы. Первые - за красоту, за традиции, за проявление уважения и любви к педагогам через прекрасный цветочный символ.... Вторые - за то, чтобы отойти от бесполезных трат, ведь есть и более важные и благородные цели, на которые можно направить деньги - например, помочь кому-то, а цены на цветы к Первому сентября, как говорится, взлетают. Кто-то считает, что массовое срезание цветов – не экологично. А ещё сторонники мнения, что дарить цветы учителям на Первое сентября не надо, знают, что часто букеты школьников кипами попадают в мусорные контейнеры! Если полистать интернет, то можно найти заметки об этом за разные годы, и география широкая.

Конечно, есть школы, есть классы, в которых дарят, к примеру, букет от всего класса, а не от каждого ученика. Но много ли таких сегодня?

Уважаемые читатели, мы с вами проследили, когда началась в России мода на срезанные цветы. Предлагаю посмотреть в корни школьной цветочной традиции или, если позволите, школьного «цветобесия».

Как сообщил москвовед Михаил Коробко нашим коллегам из «Вечерней Москвы», традиция эта - послевоенная. По его словам, с 1944 по 1954 годы школы делились на мужские и женские, в женских школах появились учительницы, и вошло в привычку дарить им цветы. Можно сказать, что это традиция хрущевско-брежневская и возникла она спонтанно - как реакция на послевоенное детство.

Я помню свои первые школьные линейки Первого сентября. И да, одни из ярких воспоминаний - именно цветочные букеты, составленные из бережно выращенных в нашем саду цветов. Когда-то это были астры, когда-то гладиолусы. Именно с тех детских пор астры - одни из моих любимых цветов, как символ солнечного детства, нежного и радостного. Но знаете, друзья, я чаще вспоминаю астры и гладиолусы именно в цветнике сада, чем в школьных букетах. А вместе с ними также ярко и с любовью я вспоминаю и пионы, и настурции, и маки, и маргаритки, и ромашки, и ноготки, и бархатцы, и мальву... - цветы, которые я не носила в школу, но любовалась ими в нашем саду, помогала их сажать и ухаживать за ними. Пожалуй, для воспоминаний о линейке в первом классе мне вполне достаточно залитого солнцем школьного двора, моих белых бантов и мощного чувства радостного волнения и единения со всеми, кто там тогда был!

Что же дарить учителям, если не цветы?

Фруктовые, ягодные, конфетные букеты, букеты из цветов, сделанных из пастилы, зефира.... Сегодня такие букеты можно купить готовые или на заказ, а лучше всего сделать самостоятельно. До чего же увлекательное это дело! Однажды с мужем и сынишкой мы подарили такой животворный фруктово-овощной букет маме мужа. Прошло уже лет пять, а она до сих пор его вспоминает. Мы очень старались. И даже упаковка наша была экологичная и рукотворная.

Что же делать с традицией цветодарения как таковой?

Дарить цветы в горшках. Да и то с оглядкой на то, чтобы эти растения могли прижиться. Часто их в магазинах кормят всякой химией, а дома они, к сожалению, увядают. Дарила такие цветы в горшках опять же маме мужа.

Есть вариант вырастить такие горшковые цветы самостоятельно! И не обязательно они должны цвести к моменту дарения - я так, к примеру, вырастила и подарила несколько миртов. А мне так дарили, к примеру, кипарисовик (вместо ёлки). Он великолепно прижился в грунте на даче и ого-го как разросся!

А срезанные цветы.... Если это цветы или вообще растения для целительства - вы травник или самостоятельно наполняет домашнюю аптечку - то отлично! В данном случае, вы не тешите своё тщеславие самым шикарным букетом для учителя, вы не жертвуете живыми цветами ради красивого жеста (пусть и с любовью, пусть его даже очень сильно ждут), вы не жертвуете цветами в принципе. Ведь вы, собирая целебные травы, входите с ними в контакт, словно договариваетесь с ними (возможно, вы знаете верные слова, молитву, ваше сердце само подсказывает вам), вы просите их о помощи, вы не берёте непомерно много, вы знаете меру.... Такие цветы, травы наполнены совсем другим настроением, ведь они несут жизнь, целительную силу!

А срезанные цветы (они же умирающие), пожалуй, гармонично будут смотреться на кладбище или возле памятника воинам, возле Вечного огня.... Хотя зачем множить энергию смерти? Ведь мы можем посадить цветы и деревья возле могилок близких людей. А бывает, сама природа лучше нас знает, как украсить эти места. Например, могилка одной из моих прабабушек окружена соснами, а по весне вся площадь в границах оградки - в цветущих ландышах! И я уверена, это радует прабабушку больше срезанных цветов или того паче искусственных.

Искусственные цветы и венки - это отдельная большая тема для размышления. Кому на самом деле нужны искусственные цветы? Как долго они служат и как долго они «живут»?

А вот они-то как раз в сопоставлении со срезанными цветами «живут» долго, только слово «живут» - в кавычках. И делают они это на свалках....

Альтернатива искусственным цветам на кладбище, конечно, есть. Ключи к этой альтернативе - в природосообразности.

Уважаемые читатели, все проявления любви и уважения должны быть красивы и экологичны! А Память, в том числе и о тех, кто перешёл в иную мерность, должна быть живой! Хотя бы из уважения к их бессмертным Духу и Душе.