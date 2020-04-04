Директор Кременкульской фабрики Виталий Герман: Отечественный бизнес переживает непростые времена

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вчера, третьего апреля, призвал местных производителей продуктов питания включиться в систему поддержки таких категорий южноуральцев, как многодетные семьи с уровнем дохода ниже прожиточного минимума и матери-одиночки.

Крупный челябинский бизнесмен, директор Кременкульской кондитерской фабрики Виталий Герман озвучил агентству "Урал-пресс-информ" свою позицию по данному вопросу, рассказав о причинах, по которым при существующей ситуации сложно оказывать помощь нуждающимся - даже если хочется:

"Если говорить от себя лично, я бы, естественно, был не против и с удовольствием оказывал бы поддержку. Но есть одно НО. На сегодняшний день, слава Богу, наше предприятие действительно работает, однако ситуация очень хрупкая.

Вот представьте, сломался какой-нибудь винтик или болтик - и огромная производственная линия остановилась, а за ней и вся фабрика. У нас почти все оборудование итальянское, дорогое, оригинальное. Очень часто какие-то запчасти к нам приходили напрямую из Италии, также у нас есть налаженные связи с российскими предприятиями, которые сейчас не работают - и это по-настоящему большая проблема для всего отечественного бизнеса.

Поэтому сейчас если какая-то хрупкая деталька, не дай Бог, сломается - остановится все. Мы сегодня не расслабляемся, мы каждый день, как на пороховой бочке, именно по этой причине.

То есть раньше в случае поломки мы, не задумываясь, поехали и купили или поехали и заказали нужную деталь. Сейчас ситуация другая. Поэтому мы не против помогать, оказывать поддержку незащищенным слоям населения, однако сами сегодня находимся в очень шатком и очень уязвимом положении.

Еще один момент. Недавно наша машина повезла продукцию в распределительный центр в Екатеринбург и сломалась. И это сегодня также очень серьезная проблема. В России огромные расстояния, плохие дороги. В данной ситуации где ремонтировать транспорт?! Когда сервисы закрыты... Это касается не только нашей компании, точно так же могут сломаться в пути машина МЧС, медицинский транспорт.

Основные производства, энергетические предприятия, компании пищевой промышленности, конечно, работают, однако есть десятки, сотни второстепенных. Они хоть и не на первом месте, однако приостановка их деятельности может привести к очень опасной ситуации. Получается, вся система, обеспечивающая жизнедеятельность населения, может рухнуть. Это называется принцип домино. Вот что нас волнует в первую очередь.

Представляю, если бы мы сейчас не работали, учитывая наше финансовое положение... Думаю, сегодня сотни других компаний (производственых, непищевых) находятся в непростой финансовой ситуации. Они закрыты, и мне даже сложно предположить, что они сегодня испытывают, в каком состоянии находятся.

И еще одно важное обстоятельство. Мы бы с удовольствием помогали нуждающимся, с радостью делились бы с ними своей продукцией, но, занимаясь благотворительностью, мы должны будем заплатить все налоги, сделать все отчисления в бюджет, как будто мы эту продукцию продали и получили за нее прибыль. То есть, жертвуя людям, мы при этом еще должны заплатить государству".