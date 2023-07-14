Госдума дала добро: студенты старших курсов училищ смогут преподавать в детских садах и начальной школе

Студенты старших курсов училищ смогут преподавать в детских садах и начальной школе, а также вести детские кружки, а студенты - старшекурсники вузов - занимать должности учебно-вспомогательного персонала и работников сферы научного обслуживания в университетах и научных организациях.

Такие поправки в законы «Об образовании в РФ» и «О науке и государственной научно-технической политике» в третьем чтении приняла Госдума РФ

Как отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, «это решение поможет восполнить кадровый дефицит в школах:

«Это особенно важно для сельской местности, где учителей не хватает и в случае болезни или декретного отпуска преподавателя найти замену практически невозможно. Кроме того, молодые люди, получив диплом, уже будут иметь опыт работы и трудовую книжку».

Ранее Государственная Дума приняла закон, разрешающий студентам вузов, обучающимся по специальности «Образование и педагогические науки», начиная с четвертого курса преподавать в школах и вести детские кружки и факультативы.

В обществе отношение к этим инициативам неоднозначное, так как, по мнению многих родителей, приведет к снижению качества образования. Также отрицательно была воспринята инициатива министра Кравцова, высказанная им в ходе Санкт-Петербургского экономического форума, о подготовке педагогических кадров для учащихся пятых-девятых классов в техникумах и колледжах.

Понятно, что педагогических кадров не хватает, но ведь можно вспомнить добрую советскую практику обязательной послевузовской отработки для выпускников вузов или целевые наборы. Но, судя по всему, маховик запущен, и расхлебывать недостатки образования придется следующим поколениям.