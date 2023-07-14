14.07.2023
«Пламя Аркаима» объединит кочевников от скифов до казахов
14.07.2023
В Еткульском районе взялись за свалки – по нацпроекту «Экология»
14.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные 15 и 16 июля (18+)
14.07.2023
Территорию торфяного пожара в Аргаяшском районе и Озерске держат на постоянном контроле
14.07.2023
Газовики рассказали челябинцам о догазификации
14.07.2023
У посольств стран НАТО могут появиться выставки трофейной техники
Госдума дала добро: студенты старших курсов училищ смогут преподавать в детских садах и начальной школе
14.07.2023
В Госдуме «поправили» закон об ответственном обращении с животными, депутаты СРЗП считают его живодерским
17.05.2023
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о животных
22.11.2022
Аркаим на выставке в Государственной Думе
27.10.2022
Законопроект о чистоте русского языка рассмотрит Государственная Дума
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023