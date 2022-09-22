Камерунец Эмиль Симб: Нам нужна Россия, которая проводит политику равноправия со своими партнёрами

Французское издание Le Monde сообщило, что в Нигере, одном из главных союзников Парижа в Африке, прошла демонстрация против присутствия в стране французских сил по борьбе с Джихадом «Бархан». С криками «Бархан вон», «Долой Францию» и «Да здравствует Путин и Россия» протестующие пересекли несколько улиц столицы, прежде чем провести митинг перед зданием Национального Собрания.

Многие демонстранты несли флаги России и держали плакаты, враждебного по отношению к Франции содержания. «Долой преступную французскую армию» или «Колониальная армия Бархан должна уйти» - можно было прочитать на некоторых плакатах на этой демонстрации, санкционированной муниципальными властями Ниамеи, столицы Нигера.

Как отмечает издание, около 3000 французских военнослужащих всё ещё дислоцированы в Нигере – после их полного вывода из Мали.

Ситуацию с протестами в Нигере прокомментировал камерунский бизнесмен и владелец информационного ресурса RussAfrik.infos, направленного на развитие дружеских отношений между Россией и Африкой, Эмиль Парфе Симб:

- Франция уже потеряла Африку, Франция сейчас напрягается, но это больше не сработает. Она только что назначила действующего генерала послом в Камеруне. Человек в форме вместо дипломата, прошедшего обучение на дипломатической должности.

Как отмечает господин Симб, даже если лидеры африканских стран решают этот вопрос дипломатическим путем, население устало от этого и не нуждается в дипломатии, чтобы выразить своё недовольство. И то, что мы видим в Нигере, это ещё одна капля в море.

- Нам нужны партнёры в Африке, которые будут уважать нас, которые будут учитывать местные реалии, которые будут сопровождать нас беспроигрышным образом. Нам нужно пересмотреть все контракты, которые были подписаны ранее, сегодня мы все единодушны в том, что нас обманули, и мы этого больше не хотим. Нам нужна Россия, которая проводит политику равноправия со своими партнёрами, – говорит камерунец.

По мнению Эмиля Симба, Франция не только обманула африканцев, она финансирует террористов. Она настраивает африканские страны друг против друга и эксплуатирует их богатства.

- Мы этого больше не хотим, – подытожил господин Симб.