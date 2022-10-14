14.10.2022
Жители Челябинской области чаще снимали свадебные трансляции из ЗАГСов в июне и сентябре
14.10.2022
В Челябинске жилые дома и социальные учреждения остались без воды
14.10.2022
В Челябинске «заминировали» два колледжа и университет
14.10.2022
Молодые работники ММК приняли участие в смотре технической мысли
14.10.2022
Курганские полицейские задержали челябинца, промышлявшего вскрытием банкоматов
14.10.2022
Ловушка для малыша
Одесситы верят: Россия избавит их от украинского неонацизма
14.10.2022
Предприятия Челябинской области переформатируют свои производства под нужды армии
14.10.2022
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
13.10.2022
Народный фронт приобрел для челябинских бойцов тепловизор и портативные зарядники
13.10.2022
Корреспондент ИА «Урал-пресс-информ» может стать военкором СВО
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022