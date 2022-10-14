Одесситы верят: Россия избавит их от украинского неонацизма

Собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганской Народной республике Михаил Бондаренко пообщался с человеком, который знает об украинском неонацизме не понаслышке. Это Ольга Игнатьева, которая второго мая 2014 года прошла одесскую Хатынь и выжила.

Из-за постоянного притеснения со стороны украинских спецслужб женщина уехала в Италию, где, не жалея сил и времени, до сих пор рассказывает о зверствах киевской хунты.

– Ольга, расскажите, какие вы испытали ощущения после начала спецоперации и по итогам уничтожения инфраструктуры Украины?

– Мы рады, что Россия начала спецоперацию против украинских нацистов. К сожалению, только теракт на Крымском мосту подтолкнул Москву к уничтожению энергетического сектора и транспортной инфраструктуры Украины, которые помогали и помогают убивать жителей Донбасса. После того, как жители центральной Украины освободятся от гнета неонацистов, они смогут говорить на том языке, на котором хотят, и вернутся, наконец, к матушке-России. Киев – мать городов русских и Одесса страдают с 2014 года от пережитого ужаса. Множество людей были расстреляны и замучены без суда и следствия кровавым киевским режимом.

– Какое отношение населения Италии к России?

– Большая часть населения Италии поддерживает спецоперацию, поддерживает Россию. Народ Италии против того, чтобы их государство помогало и далее украинскому режиму. Здесь очень любят и уважают Россию, хотят поддерживать с ней культурные и экономические отношения.

– Что бы вы могли передать российским военнослужащим?

– Хочу передать слова благодарности лично Владимиру Путину за его решения в этом вопросе и российской армии, которая решительно выполняет поставленные задачи по уничтожению фашистского режима. Мы победили фашизм в 1945 году и сейчас победим, ни одно преступление не сойдет с рук. От всех людей юго-востока и центра Украины и от всех итальянцев говорю: мы рады, что Россия, наконец, отвечает жестко и серьезно киевскому нацистскому режиму.