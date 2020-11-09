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Президент ЕЕК Вячеслав Кантор о безопасной толерантности

Есть мнение
Сегодня, 21:21
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Сегодня вопросы толерантности во всем мире понимаются по-разному. Бизнесмен, миллиардер, общественный деятель, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Кантор является сторонником безопасной толерантности.

О заслугах Вячеслава Кантора в деле защиты прав евреев, борьбы с нетерпимостью и антисемитизмом, а также продвижения идей толерантности в современном обществе говорить на сегодняшний день как о чём-то неизвестном уже не приходится. Признание заслуг Вячеслава Кантора в этом деле подтверждается многочисленными наградами как от отдельных государств, так и от международных организаций и объединений за его вклад в дело толерантности в Европе и мире. Именно Вячеслав Кантор в своё время выдвинул инициативу по созданию Европейского совета по толерантности и примирению – совещательного и экспертного органа, вся работа которого сосредоточена на изучении ценности толерантности и разработке законодательства, которое способствовало бы закреплению этой ценности на надгосударственном уровне.

Но что такое толерантность на самом деле? Своими размышлениями на эту тему Вячеслав Кантор делится с читателями.

Сегодня у понятия «толерантность» до сих пор нет закреплённого в законе определения, хотя эта ценность для европейского общества является ключевой и даже базовой. Дополнительные вопросы о том, нужна ли вообще толерантность сегодня, возникли после того, как миграционный кризис в Европе поднял дискуссию о несостоятельности политики мультикультурализма*. Что в ходе этой дискуссии, что в любых других случаях я убежден, что без толерантности немыслима современная европейская цивилизация, а потому она должна сохраниться. Другое дело, что именно понимать под толерантностью и в каком виде она сегодня нужна обществу.

Ответ на этот вопрос дает моя книга «Манифест о безопасной толерантности», вышедшая более 10 лет назад и с тех пор переведённая на все языки стран Совбеза ООН, а также арабский и иврит. В этой концепции как автор я стремился объединить понятия толерантности и безопасности, определить их взаимосвязь и то, как они должны соотноситься, чтобы дополнять и при этом ограничивать друг друга. Именно в этом, по моему мнению, и кроется ответ: общество требует безопасности, но при этом нуждается и в толерантности. Поэтому одно не должно угрожать другому. 

К большому сожалению, это понятие ограниченной соображениями безопасности толерантности оказалось слишком непривычным и «новым» для Европы. Именно поэтому разработанный ЕСТП «Рамочный законопроект о толерантности», хоть и был встречен тепло и даже поддержан практически всеми европейскими властями и институтами, так и не нашёл реализации на практике. Сама идея ограничивать толерантность остаётся чуждой, и  в этом заключается  проблема. 

«Европа до сих пор не готова поменять свое отношение к толерантности и особенно к её параметрам, - об этом я заявил в своём выступлении на конференции ЕСТП в Монако. - Европа до сих пор извиняется за события Второй мировой войны: слишком много толерантности не бывает.

То, что это понятие неправильное, доказано самой историей и ситуацией сегодняшнего дня. Неограниченная толерантность оказалась губительной перед лицом терроризма, неонацизма, антисемитизма и радикализма, которые обрушились на Европу и её ценности. Пока эти угрозы решаются силовыми методами, однако они не способны дать долгосрочный результат. В ситуации, когда общество всё больше фрагментируется, а расколотые меньшинства, общины и объединения людей становятся всё более агрессивны по отношению друг к другу, вызывая ответную агрессию, политкорректность и неограниченная толерантность не просто не помогут – они губительны! Я убеждён: новому времени требуется новое мышление, новые нормы, которые учитывали бы не только мировоззрение и интересы политической элиты на международной арене, но и интересы самих граждан и гражданского общества.

* Толера́нтность — социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.

* Мультикультурали́зм — политика, направленная на сохранение и развитие в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую политику теория или идеология.

 

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