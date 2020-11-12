Шалва Амонашвили. У порога обновления

Cегодня в гостях нашей рубрики – известный советский, российский и грузинский педагог, создатель направления гуманной педагогики Шалва Александрович Амонашвили. У него много регалий. Ректор Академии педагогического искусства и социализации Шалвы Амонашвили, профессор, доктор психологических наук, академик Российской Академии Образования, иностранный член Академии Педагогических Наук Украины, почётный доктор Софийского Университета имени Климента Охридского, руководитель Международного Центра Гуманной Педагогики, лауреат премии Правительства РФ. Награждён медалями: «К.Д.Ушинского, «Учитель Великой России». Организатор ежегодных Международных Педагогических Чтений.

Жизнь человечеству подбрасывает все более и более серьезные уроки, стало быть, они нам зачем-то нужны. Зачем? Поищем ответы в обращении выдающегося учителя.

Дорогие друзья!

Времена наступают другие, и нам надо в них разобраться.

То, что произошло и продолжает происходить вокруг нас и внутри нас,

при том по всей планете, есть следствие всех наработанных человечеством причин. История не знает другого такого случая. Вирус, через который в нас вселяют страх и загоняют в так называемую "самоизоляцию", придуман человеком, у которого были свои родители, воспитатели и учителя. Были свои родители, воспитатели и учителя и у того человека, кто обеспечил этого ученого хорошо оснащенной лабораторией и соблазнил его деньгами.

Все они – родители, воспитатели и учителя – желали своим воспитанникам счастья, но не вселили в них заботу об Общем Благе.

Вот и сотворили они своё "счастье", сделав несчастным почти все население планеты.

Конечно, то, что происходит на Земле – это Воля Бога. Но Бог ведь живет в каждом из нас!

А тёмная сила тоже живет в каждом из нас? Да, живет!

И мы, люди Земли, дали ей возможность воспользоваться нашим маловерием. И когда люди нарабатывают критическую энергию тьмы, надо же, чтобы Бог приостановил их движение к погибели! Содом и Гоморра тому пример.

Какие выводы мы можем сделать для себя, осмысливая сложившееся обстоятельство и имея собственный опыт?

Первое. Земля, в силу развития средств сообщения, становится все меньше и меньше.

Второе. В нынешних условиях уровня военной мощи и Земля, и люди на Земле становятся незащищенными.

Третье. Большинство людей планеты подвергается суевериям, страхам, обману, что есть причина их слабости.

Четвертое. Если в руках горстки людей или даже одного человека будет сосредоточено финансовое всемогущество, то они могут силой и обманом подчинить всю планету своей корыстной воле, это становится возможным.

Пятое. Войны теряют все свои прежние формы, не надо взрывать и разрушать,

один коварный вирус может уложить людей по принципу домино.

Одна вибрация в наших мобильных телефонах может изменить наше сознание,

массированные ложь и обман могут нагнести страх или соблазнить людей.

Надеемся, у вас тоже есть свои выводы.

Но главный наш вывод заключается в том, что мы все оказались перед мощнейшей силой. Знали мы о ней или узнали сейчас? Кто знал, кто нет. А сейчас мы видим: где-то хотят расследовать источник вируса, где-то даже арестовали человека, подозреваемого в создании вируса, где-то спешат первыми открыть антивирусное средство (это сулит огромные доходы), где-то спешат создать вакцину и провести вакцинацию всех без исключения людей на Земле (это увеличивает доходы), где-то вынашивают планы вместе с вакцинацией произвести чипизацию каждого человека на Земле (здесь уже трудно сказать, какие будут последствия).

Перед нами вот такая мощнейшая недобрая сила, которая создает чудовищную причину и старается вовлекать все человечество в свершение намеченных ею следствий. Практически это есть захват планеты.

Как поведут себя власти могущественных стран в этих обстоятельствах, мы еще не знаем. Как поведут себя люди на планете – тоже не знаем.

Но независимо от того, куда потечет лавина порабощения, внутри нее всегда будет светлая сила – то есть люди Света, – которая сможет повернуть жизнь планеты Земля в сторону Света.

Мы призываем каждого из вас остаться среди этих людей.

Первая проблема, которая возникает перед нами, – это проблема воспитания, проблема спасения детей. В каком духе нам следует их воспитывать, ибо земной Армагеддон не закончится в течение года или десятилетия. Это целая эпоха зарождения и развития нового человечества. Нам нужно глубже осознать призывы высших Учений: воспитывать в себе и подрастающем поколении чувство служения и преданности высшим идеалам, воспитывать Героев Духа, Воинов Света, воспитывать бесстрашие, чувство единения и сотрудничества, любовь и доброту, веру к Живым Небесам, веру в Бога.

Вообще, направить и себя, и детей наших к благородству и великодушию.

Всему этому надо не учить, а все это надо именно воспитывать. Надо устремить себя и наших детей к познанию глубинных законов мироздания на почве расширенного сознания.

Силы тьмы могут быть поражены силами Света, и самое мощное оружие сил Света – это духовность и непоколебимость духа.

Где и кому свершить такое воспитание?

Государственные школы и образовательные учреждения

нам в этом мало помогут. Под видом карантина власть упорно упражняет наших детей в дистанционной форме обучения, что, как мы убедились, не может заменить непосредственного педагогического общения. Тем не менее, нас готовят к тому, что будущие образовательные процессы могут быть именно дистанционными.

И какими бы дифирамбами не хвалили чиновники такую реформу, суть ее будет в том, чтобы не тратить на образование деньги.

Общество озабочено так называемыми "государственными образовательными стандартами", которые далеко отодвинули целенаправленное воспитание.

Лишь отдельные учителя, исполненные любовью к детям и понимающие будущее, могут заботиться об их воспитании (и это их добрая воля), за что мы, конечно, выражаем им свое глубокое почтение.

Получается, что этим первостепенным делом должно заниматься ближайшее окружение ребенка – семья: мать, отец, дедушка, бабушка, родные люди. Но все это окружение родных людей должно понимать закон: истинное воспитание – в воспитании самих себя. Как никогда возрастает ответственность родителей за воспитание своих детей.

Стоит создать широчайшую сеть негосударственных школ, детских садов, разных детских центров на основе общей образовательной концепции с принципами гуманной педагогики. Они должны быть доступны для всех, и они должны развиваться под попечительством и заботой родительского сообщества.

На фоне происходящего, находясь в "самоизоляции", нам следует глубже и ответственнее заниматься самоусовершенствованием, ибо в нем свершается не наша добрая воля, а долг перед служением Будущему.

Гуманная педагогика тоже не добрая воля родителей, воспитателей и учителей, а необходимость, ибо Воин Света не может коваться в авторитаризме взрослого, он может стать таким только в гуманных, доброжелательных взаимоотношениях.

Я всегда с трепетом относился к понятию Учителя.

Но только сейчас глубоко понимаю, как важно сознательно и преданно служить высшим идеалам, которые заключены в Высших Религиозных Учениях, в Светлых Философских Трактатах, в Книгах Учения Жизни. Это – путь победы.

О возвращении к прежней обычной жизни не стоит и думать, ибо возвращения не будет. Но успевает ли наше сознание вообразить, что ждет нас в будущем и на что нам нужно уже сейчас направить свои усилия?

Мы понимаем Закон Причин и Следствий, но, к сожалению, наша забота о причинах не распространяется дальше завтрашнего дня или дальше будущего года. Мы мало заботимся о том, чтобы сеять мощные причины для мощных и благих следствий. И, вообще, сами причины несут очень слабый запах Общего Блага.

То, что произошло и продолжает происходить сейчас вокруг нас и внутри нас,

при том по всей планете, – землетрясение для нашего сознания, как будто с небес опустилась на наши головы ледяная вода, чтобы мы отрезвели, поняли, что так дальше жить нельзя.

Это глобальное следствие есть такого же рода причина будущего, внутри которой кипят наши личные причины и следствия. Но нам уже сейчас нужно зародить в себе новые причины для такой одухотворенной жизни, которая приблизит Жизнь по завету: «Как на Небе, так и на Земле».

Сложность Закона Причин и Следствий в том, что в нашей воле только творение причин, а следствия вырастают сами по себе, независимо от нас. Потому нельзя ошибаться в зарождении новых причин, нельзя их размельчать.

Всеобщая принудительная "самоизоляция" вынуждает человека поступать неестественно: держать между собой дистанцию, не собираться группами, не пожимать руку друг другу, не обниматься, ходить в масках, перчатках и тому подобное.

Так мы скоро отучимся совместно праздновать, искренне общаться, ходить в гости, на концерты, в театр. А вместо этого будем настороженно относиться друг к другу. Так мы можем ослабить в себе то чувство, которое мы должны лелеять и совершенствовать в себе – Любовь. Мы не можем этого допускать. Нам надо стать творцами и носителями счастья. А счастье в том, чтобы «нести светильник среди темных и злых».

«Счастье в том, что искатели не должны приникать ухом к земле, но могут обратить взгляд на духовную высь».

«Счастье, когда сердце трепещет осознанием полезности Высшему Миру».

«Счастье быть вечно новым».

Конечно, больно нам всем, когда в ежедневных сводках узнаем о количестве людей, ушедших из жизни от этого вредоносного вируса, и о количестве вновь зараженных.

Но будем считать, что нам дается знак: для другого будущего надо стать НОВЫМ!