Турецкий политолог: Белоруссия должна помочь России на границе

Белоруссия должна помочь России, взяв под контроль границу с Украиной. Такое мнение высказал собкору агентства «Урал-пресс-информ», находящемуся в данный момент в Луганске, турецкий журналист, политолог Окай Депрем.

"Белоруссия является союзником и ближайшим соратником России, поддерживает ее в конфликте на Украине, но не является явным его участником. Я не военный эксперт, всего лишь политолог, общественный деятель. Но, по моему мнению, чтобы окончательно решить вопрос с Западной Украиной, обязательно нужно участие Белоруссии, так как протяженность общей границы с Украиной у этой страны 1100 километров.

Поставки вооружения и военной техники со стороны Запада не прекращаются, в такой ситуации нужно ставить первостепенной задачей закрытие границы или по крайней мере установить частичный контроль таковой.

Вооруженные силы Белоруссии способны выполнить такого рода поставленные задачи в кратчайшие сроки".

Окай Депрем как в воду глядел. Вчера, 26 мая, стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко

распорядился немедленно создать оперативное командование Вооруженных сил Белоруссии на украинском направлении.