Закон оградил силовиков и чиновников от журналистских расследований

Во вторник, 15 декабря, в Госдуме в первом чтении был принят законопроект с поправками к закону «О государственной защите судей, должностных лиц, правоохранительных и контролирующих органов». Законопроект позволяет скрыть персональные данные (в том числе об имуществе) почти всех силовиков, чиновников и их родных. Представили законопроект 8 декабря депутаты Дмитрий Савельев, Дмитрий Вяткин и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Разберемся, что это за поправки.

Если раньше по законодательству данная мера могла применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожала опасность из-за занимаемой ими должности, то теперь она применяется по факту вступления в должность.

«В связи с этим законопроектом предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства», - говорится в пояснительной записке.

Такое решение было принято, как сообщается в пояснительной записке, по соображениям о недопустимости «несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий».

Как пишет «Коммерсантъ», Дмитрий Вяткин, представляя законопроект депутатам, рассказал, что есть примеры, когда эта информация собирается не только гражданами страны, но и «зарубежными организациями с целью выявления лиц, которые занимаются выполнением особых государственных задач». «Это может быть информация, содержащаяся в системах Пенсионного фонда, Росреестра, обязательного медицинского страхования, ГИБДД, ФССП, налоговая информация», — перечислил он.

Стоит ли говорить, что открытые базы данных, например, Росреестра, ЕГРЮЛ, являются основными источниками получения информации при журналистских антикоррупционных расследованиях. Теперь СМИ официально не смогут получать информацию об имуществе судей, прокуроров, следователей, силовиков, чиновников и их близких. По заявлению некоторых журналистов, теперь в расследованиях им будут помогать «черные рынки», на которых эти данные продаются. При этом возбудить уголовное дело после журналистского расследования в таком случае скорее всего не получится, ведь если факты, указывающие на коррумпированность какого-либо чиновника, будут добыты незаконным путем, они не будут иметь юридическую силу.

Но Дмитрий Вяткин, пишет «Коммерсантъ», убежден, что «проверки соблюдения антикоррупционного законодательства проводятся не журналистами, а в установленном законом порядке».

Журналистское сообщество считает, что такая законодательная инициатива в значительной степени усложняет проведение антикоррупционных расследований, которые, конечно, немало «хлопот» доставляют представителям чиновничьей среды и силовых структур. Цель данных поправок журналисты видят прежде всего не в борьбе с коррупцией, а в том, что теперь коррупцию будет проще скрывать, и проще будет бороться с теми, кто эти коррупционные схемы расследует. Хотя, казалось бы, демократическое государство должно быть открытым и прозрачным не только со стороны граждан, но и со стороны чиновников. Но похоже, что мы все дальше и дальше от этой открытости и прозрачности уходим.