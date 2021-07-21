15% на семью: в Госдуме установят предел по субсидиям за коммуналку

В Государственную думу РФ внесен законопроект по установке предела выплат по коммунальным услугам. Его размер предлагается на уровне 15% от совокупных доходов семьи. Разработчиком инициативы выступает парламентарий Ярослав Нилов.

Согласно документу, который депутат обнародовал в своем Телеграм-канале, дополнить новой частью предлагается ст. 159 Жилищного кодекса РФ. Ярослав Нилов уточняет, что в отдельных субъектах россияне с меньшими доходами могут тратить на оплату коммунальных услуг больше проживающих в более богатых регионах жителей.

Инициатива направлена на поддержку малоимущих граждан в условиях covid-19, сокращения количества должников, а также обеспечения адресности господдержки.

В пример парламентарий приводит столицу и Московскую область. Так, в Москве в этом году прожиточный минимум пенсионеров равен 13 496 рублей, а максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКХ установлен на уровне 10%. В Московской области прожиточный минимум - 10648 рублей, а региональный стандарт на оплату коммуналки - 22%.

В пояснительной записке указывается, что жители с большей долей расходов на ЖКХ имеют право на субсидию, но из-за долгов по коммунальным платежам многим она недоступна.