Алексей Текслер предлагает изменить принцип распределения доходов от акцизов на сигареты

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предлагает изменить принцип распределения доходов от акцизов на табачные изделия.

Инициативу главы региона озвучил председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазаревна на заседании комиссии Совета законодателей, которые прошли в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

«Спикер областного парламента Александр Лазарев озвучил инициативу губернатора региона Алексея Текслера о зачислении части акцизов от продажи табачной продукции в бюджет регионов, - сообщает пресс-служба ЗСО. - Предложение было поддержано комиссией по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству и вошло в решение Совета законодателей РФ».

Александр Лазарев принял участие в заседании профильных комиссии СФ и Совета законодателей, который вели председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Главный итог – инициатива Челябинской области поддержана другими регионами и, надеемся, будет учтена на федеральном уровне, - отметил спикер. - На заседании Совета состоялось очень живое предметное обсуждение. Много полезной информации прозвучало в выступлениях руководителей федеральных министерств».

Александр Лазарев поддерживает прозвучавшее в одном из докладов утверждение, что в нынешних условиях возрастает роль парламента любого уровня и ответственность за принятые решения.

«Вместе с исполнительной властью от законодательных органов требуется грамотная корректировка бюджетов, оперативные меры по стимулированию развития региональной экономики. При этом все социальные гарантии, несмотря на трудности, будут выполнены, а темпы реализации национальных проектов не должны снижаться, - подчеркнул Александр Лазарев. - В новых экономических условиях возрастает запрос на консолидированные действия исполнительной и законодательной власти и усиливается роль парламентского контроля».

По словам спикера, депутаты Заксобрания Челябинской области уделят особое внимание капитальному ремонту социальных объектов.

Напомним, в 2019 году губернатор Алексей Текслер, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, предлагал изменить принцип распределения акцизов от продажи некрепкого алкоголя - зачислять полученные доходы в бюджеты тех регионов, где он был реализован. Аналогично перераспределяются доходы от продажи крепкого алкоголя на основе данных ЕГАИС. На тот момент акцизные сборы от продажи пива направлялись в территории, где эти напитки производились. Многие субъекты выиграли бы финансово от предложенной схемы.