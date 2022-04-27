27.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля
27.04.2022
Польша и Болгария останутся без российского газа, было бы справедливо, если бы не только из-за рублей
27.04.2022
Россиянина Ярошенко обменяли на гражданина США
27.04.2022
В Магнитогорске сквер для благоустройства выберут сами жители
27.04.2022
В Магнитогорске назвали лучших юных краеведов
27.04.2022
Будут судить южноуральца, входившего в преступную группу, похитившую нефти на 128 миллионов рублей
Алексей Текслер предлагает изменить принцип распределения доходов от акцизов на сигареты
27.04.2022
В Челябинске пройдет первая в стране «Российская студенческая весна» для учащихся ссузов
27.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
26.04.2022
Текслер и Дитрих обсудили перспективы ТЛК «Южноуральский»
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022
Глава Ростуризма о Челябинской области: Недооценённый регион с огромной санаторно-курортной базой
25.04.2022