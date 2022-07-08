Андрей Клишас: То, что произошло с Синдзо Абэ, – это трагедия

Сегодня, восьмого июля, около 11:30 по местному времени (5:30 мск), во время выступления экс-премьера Японии Синдзо Абэ в городе Нара в него дважды стреляли. Экс-премьера доставили в больницу. Как сообщает агентство Киодо, Абэ не подает признаков жизни.

Покушение на Синдзо Абэ – это трагедия для международной общественности, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в эфире радио Sputnik.

"Это трагедия – то, что произошло сегодня. У нас пока нет достоверных данных о состоянии бывшего премьер-министра Абэ. Будем надеяться, что все усилия врачей, которые предпринимаются, принесут результаты. И удастся спасти ему жизнь", – сказал Клишас.