Авиаторы и железнодорожники попадут под гильотину реформ Медведева
Фото: 
Валерий Иванов
Федерация
Сегодня, 09:06

В России отменят День железнодорожника, День радио, День воздушного флота и другие профессиональные праздники.

Как пишет “Ъ”в рамках регуляторной гильотины правительства РФ рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР, вводящих старейшие профессиональные праздники.

В аппарате правительства пояснили, что профильным ведомствам поручено внести свои предложения об исключении отдельных документов из перечней, а также представить в правительство предложения по их дополнению.

В Минтрансе отказались комментировать список до его окончательного формирования, в Росавиации на запрос не ответили. В Минкомсвязи пояснили, что поручение правительства сейчас находится в работе, и отметили, что День радио находится в общих списках актов СССР и РСФСР, а не тех, что рекомендованы к отмене. Но источники “Ъ” в отрасли уверены, что без вмешательства чиновников нужные акты будут отменены.

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Теги
День железнодорожника
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