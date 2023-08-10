10.08.2023
В Челябинске наступит ночь заводов
09.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 10 августа (18+)
09.08.2023
В Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС
09.08.2023
В Челябинске для очистки реки Миасс привлекли дополнительную технику
09.08.2023
СКР расследует гибель от ожогов двухлетнего малыша в Брединском районе
09.08.2023
В Челябинске скорая помощь столкнулась с грузовиком
Беспилотники вновь пытались атаковать объекты в Подмосковье, Калужской области и Севастополе
08.08.2023
Дрон-камикадзе упал на территории храма в Курской области, пострадал ребенок
07.08.2023
В Курской области приземлили два украинских беспилотника
06.08.2023
Отражена еще одна атака беспилотников на объекты Московской области
04.08.2023
Ночью 13 украинских беспилотников пытались атаковать объекты в Крыму
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023