Беспилотники вновь пытались атаковать объекты в Подмосковье, Калужской области и Севастополе

Сегодня ночью российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать беспилотниками объекты в Подмосковье, Севастополе и Калужской области. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы уничтожено и подавлено 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами», - заявили в ведомстве.

«Ночью, около четырёх часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Один беспилотник уничтожен средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области, другой - над территорией Одинцовского района Московской области, уточнили в Минобороны.

«Сегодня в Малоярославецком районе в четыре часа три минуты средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат», - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. По данным главы региона, в результате попытки атаки нет последствий для людей и инфраструктуры.

Накануне Минобороны России также заявило о пресечении попытки Киева атаковать БПЛА объекты в Московской области, средства ПВО уничтожили два беспилотника, пострадавших и разрушений нет.

Была предпринята и попытка террористической атаки Севастополя. «Этой ночью наш флот во взаимодействии с силами ПВО отразил атаку вражеских БПЛА над морем на подлете к Севастополю», - сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Вблизи города Севастополь два БПЛА были поражены дежурными средствами ПВО, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря, уточнили в Минобороны.

Все службы продолжают контроль обстановки, подчеркнул Развозжаев.