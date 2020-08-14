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“Бесплатная мойка лиц” не пройдет: в России ужесточат наказание за автохулиганство

Федерация
Сегодня, 12:30
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В России после случая во Владивостоке, когда в интернете появился пост “Бесплатная мойка… (лиц)” с видео, на котором водитель Лексуса намеренно, снимая происходящее на камеру, проехался по луже и забрызгал людей, ужесточится ответственность за повторные и систематические хулиганства. Изменения коснуться и хулиганских действий с использованием автомобиля.

Соответствующий документ готовят в Государственной думе по инициативе зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елены Вторыгиной, сообщают РИА Новости.

По ее словам, речь идет об увеличении штрафов и лишении водительских прав. Предлагается у усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство. Поправки планируются в ст.20.1 КоАП РФ “Мелкое хулиганство”.

 

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