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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.07.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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25.07.2023

Получить скидку на обучение в ЮУрГУ? Реально!

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Безэкипажные катера ВСУ пытались атаковать корабль «Сергей Котов» в районе Севастополя

В ночь на вторник, 25 июля, ВСУ безуспешно попытались атаковать двумя безэкипажными катерами российский патрульный корабль «Сергей Котов», выполняющий задачи в юго-западной части Черного моря, сообщает Министерство обороны России.

«Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря», - сообщает Минобороны.

Оба катера Вооруженных сил Украины уничтожены штатным оружием корабля Черноморского флота на дистанции 1000 и 800 метров.

Пострадавших после безуспешной попытки атаки нет. 

Корабль «Сергей Котов» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря - в районе Севастополя.

Черное море
Севастополь
Безэкипажные катера
Атака катерами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала инициативную группу по проведению реф
25.07.2023

Челябинский облизбирком одобрил заявку на референдум по возврату прямых выборов глав
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С берега памятника природы озера Тургояк (Челябинская область) эвакуировали более 10 машин, сообщ
25.07.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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25.07.2023 12:09

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25.07.2023 11:25

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25.07.2023 11:24

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В Челябинске закроют движение троллейбусов через перекресток Свердловского и пр. Ленина

20.07.2023 17:39

Продлено ограничение движения транспорта в Ленинском районе Челябинска

20.07.2023 16:53

Троллейбусы № 6, 10, 16, 17 и 19 в Челябинске возвращаются на свои прежние маршруты

20.07.2023 16:10

В ЮУрГГПУ проходят встречи с абитуриентами

20.07.2023 15:28

Магнитогорцу грозит до двух лет заключения за уклонения от призыва на военную службу