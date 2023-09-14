14.09.2023
Безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать ракетный корабль Черноморского флота
14.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября (18+)
14.09.2023
Евгений Светлов поручил срочно ограничить доступ к гигантской свалке у водоема
14.09.2023
В ГРЦ Макеева обсудили актуальные проблемы создания ракетно-космической техники
14.09.2023
В Челябинске в день его 287-го дня рождения на свет появилось 25 малышей
14.09.2023
«Поезд знаний» на станциях Усть-Катав и Кропачёво посетили более 300 школьников
Безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать ракетный корабль Черноморского флота
13.09.2023
На передовую движутся «Уралы», вторую жизнь которым подарили челябинские мастера
13.09.2023
ВСУ атаковали ракетами Севастополь и отряд кораблей, есть пострадавшие
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
12.09.2023
Прямиком на передовую: справедливороссы Магнитогорска отправили гуманитарную помощь бойцам СВО
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023