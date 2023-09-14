Безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать ракетный корабль Черноморского флота

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаковать безэкипажным катером ракетный корабль Черноморского флота (ЧФ) «Самум», морской дрон уничтожен, сообщили в Минобороны России.

«14 сентября около 16 часов 30 минут по московскому времени вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум» в акватории Черного моря», - сообщили в ведомстве.

Атака противника была отражена, безэкипажный катер уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.

Кроме того, 14 сентября около пяти часов утра ВСУ пытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. Катера противника уничтожены.

В пять часов 30 минут 14 сентября 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа пытались атаковать объекты в Крыму. Все БПЛА уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Позже минобороны РФ сообщило об уничтожении морской авиацией Черноморского флота безэкипажного катера ВСУ в акватории Черного моря.