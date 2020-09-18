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Бизнес потребовал отказаться от повышения акцизов на сигареты на 20%

Федерация
Сегодня, 12:50
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В России инициатива Минфина по повышению акцизов на табак сразу на 20% для покрытия увеличившихся расходов в связи с пандемией Covid-19 встретила сопротивление со стороны бизнеса. Последний предлагает снизить процент увеличения акцизов до 8%, пишут сегодня, 18 сентября, «Известия».

Письмо с соответствующим требованием направил на имя главы кабмина Михаила Мишустина Совет по вопросам развития табачной промышленности.

Увеличение ставки на 8% будет оптимально как для компаний, так и для казны, считают в организации. С учетом такого повышения суммарно государство получит 630 миллиардов рублей дохода. Кроме того, инициатива Минфина спровоцирует рост нелегальной торговли с 16 до 29%. В результате сбор акцизов упадет, прогнозируют опрошенные изданием эксперты.

С резкой критикой на инициативу Минфина обрушился лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его мнению, пострадавшим при повышении акциза на 20% окажется простой гражданин, страдающий этой пагубной привычкой.

«Не надо провоцировать табачные бунты на ровном месте. Из истории России и других стран хорошо известно, чем это заканчивается», – заявил Сергей Миронов.

По его мнению, проблемы с дефицитом бюджета можно решить и другим путем. Например, повысить налоги для сверхбогатых россиян.

 

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